NVIDIA und OpenAI diskutieren über ein 500-Milliarden-Dollar-Großprojekt

NVIDIA und OpenAI, führende Akteure auf dem KI-Markt, verhandeln über den Bau eines der größten Rechenzentren (TSOD) der Geschichte. Laut Informationen des Wall Street Journal wird die geplante Großanlage in Ohio, USA, voraussichtlich über 500 Milliarden Dollar kosten. Diese Initiative könnte die zukünftige Entwicklung und Infrastruktur von KI-Technologien grundlegend verändern. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Gemäß den Hauptbedingungen des Projekts könnte NVIDIA Finanzgarantien in Höhe von fast 250 Milliarden Dollar für ein 10 GW starkes Zentrum bereitstellen, das von der Energiesparte von SoftBank entwickelt wird. Diese Garantien dienen OpenAI als wichtiger Schritt, um das Objekt zu leasen und notwendige Fremdkapitalfinanzierungen zu sichern. Dies ebnet dem Unternehmen den Weg zu einer eigenen, unabhängigen Recheninfrastruktur.

Unabhängige Infrastruktur und strategische Interessen

Derzeit mietet OpenAI die für seine Aktivitäten erforderlichen Kapazitäten von großen Partnern wie Microsoft, Amazon und Oracle. Der neue Komplex in Ohio wird für das Startup der erste ernsthafte Schritt in Richtung eigener Serverkapazitäten sein. NVIDIA wiederum zielt darauf ab, durch dieses Projekt die langfristige Nachfrage nach seinen fortschrittlichen KI-Beschleunigern zu sichern.

Quellen zufolge beschränken sich die Parteien nicht nur auf den Bau der Infrastruktur. NVIDIA diskutiert auch Finanzierungsmöglichkeiten für OpenAI, um den Kauf von Spezialchips im Wert von bis zu 350 Milliarden Dollar zu finanzieren. Dieses große Liefervolumen ist jedoch nicht im oben genannten anfänglichen Finanzgarantiepaket von 250 Milliarden Dollar enthalten.

Bauphasen und internationale Zusammenarbeit

Der Zeitplan und die Phasen für die Inbetriebnahme dieses riesigen Komplexes wurden ebenfalls festgelegt. Insbesondere ist geplant, den ersten Teil mit einer Kapazität von etwa 800 MW im Jahr 2028 in Betrieb zu nehmen. Dieses Projekt wird auch im Rahmen von Regierungsabkommen zwischen den USA und Japan unterstützt, was den Bau eines neuen Gaskraftwerks durch japanische Investitionen beinhaltet.

Es ist anzumerken, dass nicht nur OpenAI, sondern auch andere Technologiegiganten großes Interesse an einer solch einzigartigen und leistungsstarken Infrastruktureinrichtung zeigen. Insbesondere Anthropic, Microsoft und Google prüfen ebenfalls Möglichkeiten, diese Fläche zu nutzen. Dies deutet darauf hin, dass der Wettbewerb im Bereich der KI in Zukunft weiter zunehmen wird.