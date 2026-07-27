Micky van de Ven lobt Tottenhams neue Transferambitionen

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Micky van de Ven lobt Tottenhams neue Transferambitionen

Tottenham-Verteidiger Micky van de Ven hat seine Gedanken über die neue Transferstrategie des Vereins und die Veränderungen in dieser Übergangsphase geteilt. In einem Interview mit BBC Sport während des Saisonvorbereitungslagers im australischen Sydney gab der niederländische Fußballer zu, dass die Ergebnisse der Mannschaft in der letzten Saison unbefriedigend waren, und betonte gleichzeitig, dass die starke finanzielle Unterstützung der Vereinsführung einen positiven Einfluss auf die Moral der Spieler hat. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Erinnern wir uns daran, dass Tottenham eine schwere vergangene Saison hinter sich hat, in der sie vom Abstieg bedroht waren und die Meisterschaft im zweiten Jahr in Folge auf dem 17. Platz beendeten. Nach einer solch stressigen und schwierigen Phase beschloss die Vereinsführung, den Kader grundlegend zu erneuern. Dem Verteidiger zufolge entsprechen die Leistungen der Vorsaison keineswegs dem Niveau der Mannschaft, und nun liegt alles hinter ihnen, während ein neues Kapitel aufgeschlagen wird.

Eine neue Ära unter Roberto De Zerbi

Ende März dieses Jahres zum Cheftrainer von Tottenham ernannt, brachte Roberto De Zerbi mit seiner offensiven und auf Ballbesitz ausgerichteten Taktik frischen Wind in die Mannschaft. Im Gegensatz zum pragmatischen Ansatz der vorherigen Trainer fordert der italienische Spezialist ein attraktiveres und aktiveres Spiel auf dem Platz. Dies weckte große Begeisterung bei den Spielern, die nach einer schwierigen Saison ihr Selbstvertrauen verloren hatten.

Micky van de Ven wies darauf hin, dass die positive Energie und die Fußballphilosophie, die De Zerbi in das Training einbrachte, für die Mannschaft überlebenswichtig waren. Der Verteidiger hob besonders hervor, dass die Leidenschaft des neuen Trainers im Training und sein Umgang mit jedem einzelnen Spieler die Gesamtatmosphäre im Team völlig verändert haben.

Rekordtransfers und ein verstärkter Kader

Berichten von Goal.com und BBC Sport zufolge wurden die Bemühungen der Tottenham-Führung zur Umsetzung von Roberto De Zerbis Ideen durch Rekordinvestitionen untermauert. Die Londoner brachen in kurzer Zeit zweimal ihren Transferrekord und verstärkten den Kader mit einer Reihe von Starspielern:

  • Matheus Fernandes wurde für 85 Millionen Pfund von West Ham verpflichtet;
  • Sandro Tonali schloss sich dem Team von Newcastle United für eine Rekordsumme von 100 Millionen Pfund an;
  • Der niederländische Verteidiger Jan Paul van Hecke wurde für 52 Millionen Pfund von Brighton geholt;
  • Zudem verstärkten erfahrene Spieler wie Andrew Robertson, Marcos Senesi und Martin Dúbravka den Kader als ablösefreie Spieler.
Die massiven Investitionen des Vereins in Höhe von 237 Millionen Pfund und die Transfers zeigen, wie ernst die Ziele der Mannschaft für die neue Saison sind. Ansicht von Micky van de Ven nach haben sich die Neuzugänge sehr schnell eingelebt und die allgemeine Atmosphäre weiter verbessert.

Während des Lagers in Sydney ist ein hohes Maß an gegenseitigem Verständnis zwischen den Neuzugängen und den erfahrenen Spielern spürbar. Der Fußballer betonte, dass alle Schwierigkeiten hinter ihnen liegen und das Team bereit ist, den Fans in der neuen Saison eine würdige Leistung zu bieten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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