Borussia Dortmund bereitet entscheidende Verhandlungen über den Transfer von Konstantinos Karetsas vor

Der deutsche Klub Borussia Dortmund hat aktive Bemühungen gestartet, das junge Talent Konstantinos Karetsas von Racing Genk unter Vertrag zu nehmen. Laut Berichten von Sky Deutschland steht der deutsche Klub kurz davor, das Transferrennen für sich zu entscheiden, während die AC Mailand aufgrund der finanziellen Situation und Kaderveränderungen derzeit ins Hintertreffen gerät. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es wurde bekannt, dass Borussias Sportdirektor nicht mit dem Team auf die Asienreise reisen wird. Am Montag und Dienstag wird er nach Belgien reisen, um das nächste entscheidende Treffen mit der Führung von Racing Genk abzuhalten und die Vertragsbedingungen zu finalisieren. Der belgische Klub fordert eine garantierte Summe von 35 Millionen Euro für seinen Spieler sowie zusätzliche Boni, um den Gesamtwert auf 40 Millionen Euro zu steigern.

Prioritäten auf dem Transfermarkt

Borussia Dortmund hat die Verstärkung der Offensivabteilung zum Hauptziel für das Sommer-Transferfenster erklärt. Da Karim Adeyemi den Verein Richtung FC Barcelona verlassen hat und Leeds United intensiv um Julian Brandt wirbt, plant die Vereinsführung, zwei neue Spieler für den Angriff zu verpflichten. Laut Sebastian Kehl geht der Verein angesichts der Zeitfaktoren auf dem Transfermarkt mutig auf seine Ziele zu.

Das erste Angebot des deutschen Klubs belief sich auf 30 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Boni, wurde jedoch von Racing Genk abgelehnt. Dennoch stärkt die Tatsache, dass sich Borussia Dortmund mit dem Spieler selbst bereits auf einen Vertrag bis Juni 2031 geeinigt hat, ihre Verhandlungsposition.

Die Position von AC Mailand

Laut GOAL.com hatte auch AC Mailand großes Interesse an den Diensten des griechischen offensiven Mittelfeldspielers Konstantinos Karetsas gezeigt. Da der Spieler Linksfuß ist und hinter der Mittelspitze effektiv agiert, passte er gut in die taktischen Pläne der Mailänder. Da das Team jedoch etwa 100 Millionen Euro für die Transfers von Gonçalo Ramos und Mario Gila ausgegeben hat, konzentriert es sich derzeit darauf, Spieler zu verkaufen, um finanzielle Mittel und Platz zu schaffen.

Insbesondere, solange die Situation um den Transfer von Rafael Leao ungeklärt ist, wird es für die Mailänder schwierig sein, einen weiteren Kauf zu tätigen. Genau dieser Faktor verschafft Borussia Dortmund einen klaren Vorteil im Transferrennen und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ausgangs.