Xabi Alonso sprach über Chelsea-Transfers und Teampläne

Chelsea-Cheftrainer Xabi Alonso hat erklärt, dass es bis zum Schließen des Sommertransferfensters weiterhin bedeutende Veränderungen und Aktivitäten im Kader des Londoner Klubs geben wird. Wie Goal.com berichtet, betonte der spanische Fachmann, dass er einen klaren taktischen Plan hat, wie der Rekordzugang Morgan Rogers und Teamstar Cole Palmer gemeinsam auf dem Platz eingesetzt werden können. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Obwohl der Klub im Sommer enorme Summen für eine grundlegende Kadererneuerung ausgegeben hat, ist die Transferpolitik noch nicht abgeschlossen. Berichten zufolge steht Chelsea kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen über den Transfer des Crystal-Palace-Verteidigers Maxence Lacroix. Sollte dieser 52-Millionen-Pfund-Deal zustande kommen, wird der 26-jährige französische Fußballer der älteste Neuzugang des Klubs seit 2022 sein, was darauf hindeutet, dass die Vereinsführung nun auch auf Erfahrung setzt.

Kader ausbalancieren und überflüssige Spieler abgeben

Zudem zielt die Verpflichtung von Valentín Barco von Racing Straßburg darauf ab, die Tiefe der Ersatzbank zu erhöhen. Derzeit nähert sich die Zahl der Spieler im Kader von Chelsea der Marke von 40, was dem Trainerteam große Sorgen bereitet. Die letzten Wochen des Transferfensters dürften nicht nur durch Neuverpflichtungen in Erinnerung bleiben, sondern auch durch die Verkleinerung des Kaders sowie den Verkauf oder die Leihe überflüssiger Spieler.

Xabi Alonso ist sich bewusst, dass ein kompakter Kader unerlässlich ist, um einen gesunden Konkurrenzkampf und die interne Stabilität im Team aufrechtzuerhalten. Wir haben klare Ideen und Pläne, betonte der Trainer. Seiner Ansicht nach sind unerwartete Aktionen und Veränderungen vor Schließung des Transferfensters völlig normal, weshalb das Trainerteam und die Scouting-Abteilung auf jede Situation vorbereitet sein müssen.

Die Zukunft des Tandems aus Morgan Rogers und Cole Palmer

Eine der Fragen, die Experten am meisten beschäftigt, ist, wie Morgan Rogers, der vom Spielstil her Cole Palmer ähnelt, auf dem Platz positioniert werden soll. Auf die Bedenken, dass sich ihre Aufgaben überschneiden könnten, reagierte Xabi Alonso entschlossen und zeigte sich zuversichtlich, dass sie zusammen ein hervorragendes Duo bilden werden.

Alonso betonte, dass das Team Spieler braucht, die sowohl technisch stark sind als auch eine starke Mentalität besitzen. Wenn das Trainerteam die richtige Balance findet und das Potenzial jedes einzelnen Spielers optimal nutzt, wird erwartet, dass Chelsea sowohl mit als auch ohne Ball ein äußerst gefährlicher und wettbewerbsfähiger Gegner wird.