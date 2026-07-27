Wie schwierig ist es, einen Werbespot mit Lionel Messi zu drehen?

Lionel Messis Wechsel in die MLS hat seinen Status als globale Marketing-Ikone weiter gestärkt. Hollywood-Stars betonen jedoch, dass die Arbeit mit der argentinischen Fußballlegende strenge Einschränkungen und militärische Präzision erfordert. Insbesondere der berühmte Schauspieler Steve Carell stellte fest, dass Messi für Werbeaufnahmen nur sehr wenig Zeit einplant. Dies berichtet Goal.com, berichtet Goal.com.

Berichten von Goal.com zufolge kontrolliert der Stürmer, der zu den besten Fußballern der Welt zählt, seine Freizeit außerhalb des Platzes äußerst streng. Insbesondere die Teilnahme an großen Werbekampagnen an der Seite bekannter Hollywood-Stars wird nach extrem rigiden Regeln organisiert, was das Team hinter den Kulissen oft schwer überrascht.

Strenge Regeln und ein dreißigminütiges Zeitfenster

Der bekannte Schauspieler und LAFC-Miteigentümer Will Ferrell verriet in The Dan Patrick Show interessante Details dazu. Seinen Angaben zufolge hat er den achtfachen Ballon d'Or-Gewinner zwar nicht persönlich getroffen, diese Details jedoch von Steve Carell bei einer gemeinsamen Arbeit für eine Chipsmarke erfahren.

Ferrell erklärte, dass das für die Zusammenarbeit mit dem Weltmeister von 2022 vorgesehene Zeitfenster extrem eng bemessen ist und keinen Raum für typische Hollywood-Verzögerungen oder Wiederholungen lässt. Sobald Lionel das Set betritt, wird von der Technik sofort ein Ergebnis gefordert, was enormen Druck erzeugt.

Präzision wie auf dem Platz

Während des Interviews erinnerte sich Will Ferrell an Carell Worte: „Ich nahm an einer nationalen Lay's-Kampagne teil, während Steve bei einer internationalen mitwirkte. Es stellte sich heraus, dass Messi auf den Platz kommt und eine einzige Regel hat: Sobald er das Set betritt, hat man genau 30 Minuten Zeit mit Messi, und das war's.“

Aufgrund dieser strengen Beschränkung bricht am Set hektische Betriebsamkeit aus, und alle Aufnahmen müssen so schnell wie möglich im Kasten sein. Andernfalls geht der Spieler einfach. Seit seinem Wechsel zu Inter Miami ist Messis internationale Anziehungskraft noch weiter gewachsen, was Marken dazu zwingt, solch komplexe Bedingungen zu akzeptieren.