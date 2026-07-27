Chinas Long March 7A Rakete zur Startrampe gebracht

·36·Technologie
Chinas Long March 7A Rakete zur Startrampe gebracht

China bereitet sich darauf vor, einen weiteren wichtigen Schritt in der Weltraumforschung zu machen. Laut ixbt.com wurde die dreistufige, mit Flüssigtreibstoff betriebene Long March 7A Trägerrakete der neuen Generation am Morgen des 27. Juli 2026 erfolgreich zur Startrampe gebracht. Die Einsatzbereitschaft dieses Geräts stößt in der globalen Raumfahrtindustrie auf großes Interesse, da seine technischen Parameter viele internationale Standards übertreffen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Technische Spezifikationen und Abmessungen

Diese Rakete wurde von der China Academy of Launch Vehicle Technology auf Basis der Long March 7 entwickelt und ist für Flüge in hohe Umlaufbahnen vorgesehen. Ihre Länge beträgt 60,1 Meter. Zum Vergleich: Das berühmte Starship-Raumschiff von SpaceX (ohne den Super Heavy Booster) hat je nach Modifikation eine Höhe von etwa 50–52 Metern. Damit übertrifft diese chinesische Trägerrakete ihren bekannten Konkurrenten sogar in der Höhe.

Die dritte Stufe der Rakete übernimmt Technologien der Long March 3A-Serie und verwendet flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff als Treibstoff. Die Hauptstufe ist mit zwei YF-75 Flüssigwasserstoff-Sauerstoff-Triebwerken ausgestattet und kann eine Nutzlast von bis zu 7 Tonnen in eine geostationäre Transferbahn befördern.

Vorbereitungsprozess für den Start

Experten betonen, dass der Transport der Rakete zur Startrampe den Beginn der letzten Vorbereitungsphase markiert. Das Gerät ist für Starts von den Standorten Wenchang und Xichang angepasst und kann mit zwei verschiedenen Arten von Nutzlastverkleidungen (Fairings) mit Durchmessern von 4,2 Metern und 3,7 Metern ausgestattet werden.

Derzeit stehen die Ingenieure vor einer Reihe wichtiger Tests. Insbesondere sind folgende Prozesse geplant:

  • Durchführung vertikaler Tests der Rakete
  • Überprüfung der Systemkompatibilität
  • Betankung der Raketentanks
Sobald alle notwendigen technischen Verfahren abgeschlossen sind, ist das Raumfahrzeug startbereit. Laut der Quelle wird das erste Startfenster für diese Trägerrakete voraussichtlich am 29. Juli dieses Jahres geöffnet.

Long March 7AChinesische RaumfahrtRaketeStarshipWeltraumtechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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