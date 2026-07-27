Britin nach Hochzeit ihrer Tochter mit seltenem Herzsyndrom diagnostiziert

Eine in Großbritannien lebende 65-jährige Frau wurde nach der Hochzeit ihrer Tochter unerwartet ins Krankenhaus eingeliefert. Obwohl Ärzte zunächst vermuteten, sie habe einen schweren Herzinfarkt erlitten, ergaben weitere Untersuchungen, dass ihr Zustand durch ein seltenes „Happy-Heart-Syndrom“ verursacht wurde. Dies berichtete die Fachzeitschrift Oxford Medical Case Reports.

Es wird berichtet, dass die Frau die medizinische Einrichtung mit für einen Herzinfarkt typischen Symptomen wie starken Brustschmerzen und Atemnot aufsuchte. Nach einer Magnetresonanztomographie (MRT) stellten die Ärzte jedoch fest, dass bei der Patientin eine seltene Form des Takotsubo-Syndroms, nämlich die als „Happy-Heart-Syndrom“ bekannte Art der Stresskardiomyopathie, aufgetreten war.

WieExperten betonen, ist das „Broken-Heart-Syndrom“, das gewöhnlich nach schwerer Trauer oder emotionalem Schock beobachtet wird, wesentlich weiter verbreitet. Das „Happy-Heart-Syndrom“ hingegen kann im Gegenteil nach sehr freudigen und stark positiven Emotionen im Leben eines Menschen auftreten, darunter die Hochzeit eines Kindes, ein großer Erfolg oder lang ersehnte Ereignisse.

In einem solchen Fall stört ein abrupter Anstieg von Stresshormonen vorübergehend die Funktion der Herzmuskulatur. Daher ähneln die Krankheitssymptome stark denen eines Infarkts: Brustschmerzen, Kurzatmigkeit sowie bestimmte Veränderungen im Blutbild. Aus diesem Grund ist eine genaue Diagnose ohne zusätzliche Untersuchungen nicht einfach.

Nachdem die Ärzte der Patientin die erforderlichen Medikamente verschrieben hatten, erholte sich ihre Herzfunktion vollständig. Es wurde mitgeteilt, dass sich die Frau inzwischen gesundheitlich erholt hat und zu ihrem gewohnten Lebensstil zurückgekehrt ist.