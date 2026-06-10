Lebenslange Haft für Usbeken gefordert, der seine Frau in der Türkei erstach

Die Ermittlungen zum Mord an der usbekischen Staatsbürgerin Nigina Sattorova, die mitten auf der Straße in der Türkei getötet wurde, sind abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat für ihren Ehemann Umid Sattorov, der des Verbrechens beschuldigt wird, eine erschwerte lebenslange Haftstrafe gefordert. Dies berichteten lokale türkische Medien.

Gleichzeitig forderte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren für einen zweiten Verdächtigen, Orinboy Botirbekov, der dem Täter bei der Ausführung des Mordes geholfen haben soll.

Berichten zufolge wurde die 33-jährige Nigina Sattorova am 17. August letzten Jahres im Istanbuler Stadtteil Ümraniye, wo die meisten Usbeken in der Türkei leben, von ihrem Ehemann Umid Sattorov durch einen Messerstich in den Hals getötet. Die Verstorbene stammte aus der Region Samarkand und arbeitete vorübergehend in Istanbul. Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tragödie infolge eines Eifersuchtsdramas.

Im Zuge der Fahndung durch die Istanbuler Polizei wurde der Verdächtige am 18. August 2025, einen Tag nach der Tat, im Gebiet Ümraniye festgenommen. Auch Orinboy Botirbekov, ein gebürtiger Jizzakh-Bewohner, der verdächtigt wird, dem Täter bei der Flucht geholfen zu haben, wurde von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde am 19. August per Gerichtsbeschluss Untersuchungshaft gegen die Verdächtigen verhängt.