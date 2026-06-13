Zugverbindung zwischen Saudi-Arabien und der Türkei in drei Jahren erwartet

Ein Projekt zur Einrichtung einer direkten Eisenbahnverbindung zwischen Saudi-Arabien und der Türkei soll innerhalb der nächsten drei Jahre umgesetzt werden. Dies gab der türkische Minister für Verkehr und Infrastruktur, Abdulkadir Uraloğlu, in einem Interview mit Al Arabiya bekannt.

Der Minister betonte, dass diese Eisenbahn in Zukunft bis nach Europa verlängert werden könnte. Genaue Angaben zu den Kosten des Schienennetzes Riad-Ankara sollen in Kürze veröffentlicht werden. Dem Projekt zufolge soll die Eisenbahn in Saudi-Arabien beginnen und über Jordanien und Syrien bis in die Türkei führen. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass auch der Irak Teil dieses Verkehrskorridors wird.

Abdulkadir Uraloğlu erklärte, dass Saudi-Arabien sein Schienennetz bereits bis zur jordanischen Grenze ausgebaut hat. Die Türkei wiederum hat ihr System bis zur syrischen Grenze erweitert. Derzeit liegt der Fokus auf dem Bau der fehlenden Abschnitte in Syrien und Jordanien.

„Wir arbeiten derzeit genau an dieser Strecke. Wir prüfen alle Details und diskutieren, wie wir zusammenarbeiten können, um ein Schienennetz zu schaffen, das die vier Länder verbindet. In Zukunft könnte diese Strecke bis auf den europäischen Kontinent reichen“, so der Minister.

Er fügte hinzu, dass sich auch die Golfstaaten später diesem großen Infrastrukturprojekt anschließen könnten. Diese Aussage folgte auf ein Treffen mit dem saudi-arabischen Minister für Verkehr und Logistikdienste, Saleh Al-Jasser. Zum Abschluss des Treffens unterzeichneten beide Länder ein Memorandum zur Stärkung der Zusammenarbeit im Eisenbahnsektor.

Gleichzeitig erörtern die Parteien Optionen für Schienen- und Straßenverbindungen zwischen Riad und Ankara. Diese Verhandlungen finden vor dem Hintergrund geopolitischer Veränderungen und anhaltender Konflikte in der Region statt.

Zuvor hatte der saudi-arabische Verkehrsminister Saleh Al-Jasser gegenüber Al Arabiya erklärt, dass die wirtschaftlichen Grundlagen für dieses Projekt bis Ende 2026 fertiggestellt sein würden. Ihm zufolge wird die Eisenbahn, die die Türkei über Saudi-Arabien, Jordanien und Syrien verbindet, das Transportpotenzial der Region erheblich steigern.

Experten sind der Meinung, dass dieses Projekt zur Wiederherstellung des historischen Eisenbahnkorridors die Länder der Region von einfachen Transitgebieten zu wichtigen Knotenpunkten für den interkontinentalen Handel machen könnte. Angesichts der Lage in der Straße von Hormus und Störungen in der Seeschifffahrt wächst das Interesse an alternativen Landwegen.