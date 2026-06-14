Donald Trump kündigt Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran an

Nach monatelangen heftigen militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten, die eine globale Energiekrise ausgelöst haben, nähert sich endlich ein historischer Tag, an dem die Welt aufatmen kann. In einer Erklärung auf seiner offiziellen Truth-Social-Seite gab US-Präsident Donald Trump bekannt, dass die Unterzeichnung des lang erwarteten Friedensmemorandums zwischen Washington und Teheran für den 14. Juni geplant ist. Laut dem Weißen Haus wird mit Inkrafttreten dieses Abkommens die für die Weltwirtschaft und den Handel lebenswichtige Straße von Hormus wieder für alle internationalen Schiffe geöffnet.

Gemäß den Bedingungen dieses global bedeutsamen Abkommens verpflichtet sich die iranische Seite, keine Atomwaffen zu «erwerben, herzustellen oder auf andere Weise zu erlangen».

«B-2»-Bomber und nuklearer Staub unter Granitbergen

Präsident Trump ging auch darauf ein, wie die iranische Nuklearinfrastruktur im Rahmen des Abkommens zwischen den beiden Ländern überwacht werden soll. Seiner Ansicht nach sind die Beziehungen zwischen Washington und Teheran derzeit in einem viel besseren und zuverlässigeren Zustand als unter früheren US-Regierungen.

Aus der Erklärung von Donald Trump: «Wenn die Zeit reif ist und die Lage in der Region völlig ruhig ist, werden wir dorthin gehen und mit Hilfe unserer erstaunlichen, unvergleichlichen B-2-Bomber den nuklearen Staub, der tief unter den mächtigen Granitbergen vergraben ist, sicher herausholen. Die angereicherten Uranreserven werden entweder auf iranischem Gebiet oder direkt in den USA vollständig vernichtet. Wir hoffen auf eine langfristige, solide Partnerschaft mit dem Iran und dem gesamten Nahen Osten. Ich glaube, dass dieser Prozess sehr schnell, einfach und ohne Probleme verlaufen wird. Sollte dies nicht der Fall sein, haben wir eine sehr mächtige alternative Option bereit, aber ich hoffe, dass sie nie wieder angewendet werden muss».

Sie können sich anhand der folgenden offiziellen Erklärung und Analysetabelle mit den wichtigsten Punkten des erwarteten Abkommens zwischen den USA und dem Iran sowie den offiziellen Positionen der Parteien vertraut machen:

Status des Friedensabkommens Hauptinitiatoren Von Trump angekündigte Frist Hauptanforderungen und Folgen des Vertrags Reaktion des iranischen Außenministeriums und Teherans Zweite Phase des Abkommens Historisches Friedensmemorandum USA und Islamische Republik Iran 14. Juni (2026) • Straße von Hormus wird für alle geöffnet.

• Iran verzichtet auf Atomwaffen.

• Angereichertes Uran wird vernichtet. Esmail Baghaei: Wies das Datum zurück, bestätigte aber die Unterzeichnung in den kommenden Tagen. 60-tägige intensive bilaterale Verhandlungen

Vorsichtige Erklärung der iranischen Führung und 60-Tage-Plan

Nach einer so schnellen Erklärung des US-Präsidenten reagierte die iranische Seite mit einer gewissen Vorsicht. Obwohl der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, offiziell bestritt, dass das Dokument zur Koordinierung der Streitigkeiten zwischen den beiden Ländern am 14. Juni unterzeichnet werde, schloss er nicht aus, dass dieses historische Ereignis in naher Zukunft eintreten könnte. Derzeit bemühen sich auch Vermittlerländer wie Katar und Pakistan, diesen Prozess zum Abschluss zu bringen.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte seinerseits ausführlich, dass dieser Friedensprozess in zwei Phasen umgesetzt werde. Ihm zufolge werde zunächst ein Memorandum mit 14 Punkten unterzeichnet, das den allgemeinen Krieg und die militärischen Operationen zwischen den Parteien beendet. Danach beginnt eine 60-tägige umfassende Verhandlungsphase, um die Konflikte im Nahen Osten, die Sanktionen und die Probleme des Atomprogramms vollständig zu beenden und den Frieden zu formalisieren.

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