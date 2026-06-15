Ein ungewöhnliches Phänomen: Dieser Fisch schwimmt nicht, er steht wie ein Stativ auf dem Meeresgrund!

·22·Welt

Der Bathypterois grallator, auch Dreibeinfisch genannt, der auf dem Meeresgrund lebt, verblüfft viele mit seinem Aussehen. Er schwimmt nicht ständig wie gewöhnliche Fische, sondern steht aufrecht auf dem Meeresboden wie ein Kamerastativ.

Die langen Schwanz- und Bauchflossenstrahlen dieses Fisches erstrecken sich nach unten und bilden eine dreibeinige Stützstruktur. Dadurch kann er das Gleichgewicht knapp über dem Meeresboden halten.

Diese Methode hilft ihm, Energie zu sparen. In der Tiefsee, wo es kein Sonnenlicht gibt, Nahrung knapp ist und der Druck extrem hoch ist, jagt er nicht, sondern wartet auf kleine Lebewesen, die die Strömung mitbringt.

Der Dreibeinfisch kann durch seine langen Flossen auch kleinste Vibrationen im Wasser spüren. Da die sensorische Wahrnehmung in der Dunkelheit wichtiger ist als das Sehen, erkennt er Beute genau durch diese Signale.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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