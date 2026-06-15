Ist Trump bei der Veranstaltung eingeschlafen? Aufnahmen sorgen für Debatten (Video)

US-Präsident Donald Trump nahm an der Veranstaltung UFC Freedom 250 auf dem Rasen des Weißen Hauses teil. Während des Wettbewerbs fand auch eine Zeremonie zu seinem 80. Geburtstag statt.

Videos, die zeigen, wie Trump während der Veranstaltung einige Minuten lang mit geschlossenen Augen dasitzt, verbreiteten sich jedoch in den sozialen Medien. Während einige dies als „eingeschlafen“ interpretierten, behaupten andere, er habe sich lediglich ausgeruht.

Die Aufnahmen lösten schnell hitzige Diskussionen aus und führten zu unterschiedlichen Meinungen unter den Nutzern. Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorfall.