Ist Trump bei der Veranstaltung eingeschlafen? Aufnahmen sorgen für Debatten (Video)

·70·Welt
Ist Trump bei der Veranstaltung eingeschlafen? Aufnahmen sorgen für Debatten (Video)

US-Präsident Donald Trump nahm an der Veranstaltung UFC Freedom 250 auf dem Rasen des Weißen Hauses teil. Während des Wettbewerbs fand auch eine Zeremonie zu seinem 80. Geburtstag statt.

Videos, die zeigen, wie Trump während der Veranstaltung einige Minuten lang mit geschlossenen Augen dasitzt, verbreiteten sich jedoch in den sozialen Medien. Während einige dies als „eingeschlafen“ interpretierten, behaupten andere, er habe sich lediglich ausgeruht.

Die Aufnahmen lösten schnell hitzige Diskussionen aus und führten zu unterschiedlichen Meinungen unter den Nutzern. Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorfall.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mitglied der norwegischen Königsfamilie wegen Vergewaltigung und 40 weiteren Anklagepunkten verurteiltMitglied der norwegischen Königsfamilie wegen Vergewaltigung und 40 weiteren Anklagepunkten verurteiltHeute, 11:46Falsche „Lord-Gattin“ stiehlt Wertsachen in MoskauFalsche „Lord-Gattin“ stiehlt Wertsachen in MoskauHeute, 10:39Die Wahrheit hinter dem Kajal der Pharaonen: 4000 Jahre alte Geheimnisse gelüftetDie Wahrheit hinter dem Kajal der Pharaonen: 4000 Jahre alte Geheimnisse gelüftetHeute, 08:54Esel beim Gleitschirmfliegen: Video sorgt für Aufsehen in sozialen MedienEsel beim Gleitschirmfliegen: Video sorgt für Aufsehen in sozialen MedienHeute, 08:30Will die Schweiz ihre Bevölkerung auf 10 Millionen begrenzen?Will die Schweiz ihre Bevölkerung auf 10 Millionen begrenzen?Heute, 07:12Türkischer Präsident begrüßt die zwischen den USA und dem Iran erzielte EinigungTürkischer Präsident begrüßt die zwischen den USA und dem Iran erzielte EinigungHeute, 07:00
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal