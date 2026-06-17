Die Weltmeisterschaft 2026, die auf den Feldern Nordamerikas begann, liefert bereits in den ersten Tagen unerwartete Ergebnisse und echte Sensationen in der Fußballwelt. Im Rahmen der 1. Runde dieses prestigeträchtigen Mundial bereitet sich einer der berühmten Giganten Südamerikas — die kolumbianische Nationalmannschaft, die gegen unsere Vertreter antritt — derzeit intensiv auf das kommende Spiel vor. Vor dem lang erwarteten historischen Duell lobten der kolumbianische Cheftrainer Nestor Lorenzo und führende Spieler die Ehre unserer Nationalmannschaft und riefen Fans sowie ihre eigenen Schützlinge dazu auf, die „Weißen Wölfe“ niemals zu unterschätzen.

Lorenzo: „Usbekistan ist eine disziplinierte und starke Mannschaft, die weiß, wie man spielt“

Bekanntlich ist die kolumbianische Nationalmannschaft nach dem Verpassen der WM 2022 in Katar mit großem Eifer zur diesjährigen Weltmeisterschaft zurückgekehrt und wird von Experten als klarer Favorit für das kommende Spiel eingestuft. Doch Teamchef Nestor Lorenzo warnte diejenigen, die die debütierende usbekische Nationalmannschaft als einfachen Gegner betrachten.

„Die ersten Tage der Weltmeisterschaft haben der gesamten Fußballgemeinschaft eines deutlich bewiesen — im heutigen Weltfußball gibt es keine schwachen Teams mehr, und wir haben kein Recht, irgendeinen Gegner zu unterschätzen. Die usbekische Nationalmannschaft hat in letzter Zeit sehr gehaltvolle und schöne Ergebnisse gegen starke Gegner erzielt. Sie haben einen großartigen taktischen Trainer, und im Kader spielen vier bis fünf hochkarätige Starspieler, die sich auf internationaler Ebene einen Namen gemacht haben. Vor allem sind die Usbeken eine gefestigte Mannschaft, die sehr genau weiß, was auf dem Platz zu tun ist, und über eine eiserne Disziplin verfügt“, so Lorenzo über unsere Vertreter.

In der folgenden Sportanalyse-Tabelle können Sie sich näher mit den Meinungen der Vertreter der kolumbianischen Nationalmannschaft über die usbekische Nationalmannschaft und den wichtigsten Risikofaktoren vertraut machen:

Vertreter des Gegners Expertenfazit über Usbekistan Der gefährlichste taktische Vorteil der Weißen Wölfe Die Hauptwahrheit der WM 2026 Cheftrainer:

Nestor Lorenzo • Eine Mannschaft, die diszipliniert und systematisch agiert

• Der Kader verfügt über 4-5 hochkarätige Stars Fähigkeit, sehr schnell vom Angriff in die Defensive und von der Defensive in den Angriff überzugehen Es gibt keine kleinen Teams im Turnier und der Favoritenstatus ist relativ Stürmer:

Luis Suarez • Hohe Verantwortung, würdig gegen den Gegner zu kämpfen Flügelspieler:

Carlos Gomes • Eine sehr schnelle und gefährliche Mannschaft

Anerkennung von Suarez und Gomes: „Man muss sich vor der Geschwindigkeit Usbekistans bei Gegenangriffen in Acht nehmen“

Die ernsthaften Ansichten des Cheftrainers wurden auch vom Stürmer der kolumbianischen Nationalmannschaft, Luis Suarez, voll unterstützt. Er betonte, dass die ersten Spiele des Mundial zeigen, wie relativ der Begriff des Favoriten in diesem Turnier ist. „Wir sind bei der prestigeträchtigsten Weltmeisterschaft und fühlen die Verantwortung, gegen jeden Gegner mit maximaler Kraft würdig zu kämpfen“, sagte der Forward.

Kolumbiens gefährlicher Flügelstürmer Carlos Gomes hob besonders den wichtigsten taktischen Vorteil der usbekischen Nationalmannschaft hervor — ihre erschreckende Geschwindigkeit bei Gegenangriffen: „Unser Gegner spielt qualitativ hochwertigen Fußball. Sie gelten als extrem schnelle Mannschaft. Besonders beim Übergang von der Angriffsphase in die Defensive und von der Defensive in einen schnellen, vernichtenden Angriff können nur wenige mit ihnen mithalten. Daher müssen wir während des gesamten Spiels in jeder Sekunde äußerst aufmerksam und vorsichtig sein“, verbarg Gomes seine Bedenken nicht.

Ansicht der Zamin-Sportkommentatoren: Solche Meinungen des Gegners zeigen, wie hoch das internationale Ansehen unserer Jungs unter der Führung von Eldor Shomurodov und Abdukodir Husanov gestiegen ist. Während Kolumbien uns studiert und nervös wird, sind wir zuversichtlich, dass unsere Vertreter ihre stärksten Seiten auf dem Platz zeigen und unseren Fans einen historischen Sieg bescheren werden!

Verfolgen Sie jedes spannende Spiel unserer Nationalmannschaft in den Stadien der WM 2026, sowie die exklusivsten und heißesten Sportnachrichten von jenseits des Ozeans und die schnellsten, zuverlässigsten Neuigkeiten aus dem Weltfußball, immer gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten! Mögen unseren Vertretern im kommenden Kampf große Siege beschieden sein!