Cannavaro: Wir werden jedes Spiel bei der Weltmeisterschaft genießen

Die Nationalmannschaft von Usbekistan beginnt ihre historische Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 mit einem Spiel gegen Kolumbien. Der Cheftrainer der „Weißen Wölfe“, Fabio Cannavaro, nahm an einer Pressekonferenz vor dem wichtigen Aufeinandertreffen teil, um seine Gedanken zur Vorbereitung des Teams, zur WM-Atmosphäre und zu den Aufgaben der Spieler zu äußern.

Für Usbekistan ist dies kein gewöhnliches Spiel. Die Begegnung gegen Kolumbien wird als das erste Spiel in der Finalrunde einer Weltmeisterschaft in der Geschichte des nationalen Fußballs eingehen. Daher erwarten die Spieler, der Trainerstab und Millionen von Fans diesen Moment mit großer Aufregung.

Fabio Cannavaro kennt die Atmosphäre einer Weltmeisterschaft gut. Er nahm während seiner aktiven Zeit an Weltmeisterschaften teil und gewann 2006 als Kapitän der italienischen Nationalmannschaft den Titel. Der italienische Spezialist betonte jedoch, dass es einen erheblichen Unterschied gibt, ob man an einem großen Turnier als Spieler oder als Cheftrainer teilnimmt.

„Ich habe als Spieler an einer Weltmeisterschaft teilgenommen, aber die Teilnahme als Trainer ist ganz anders. Die Vorbereitung als Spieler und als Trainer sind zwei verschiedene Dinge, da man in ständigem Kontakt mit all seinen Spielern stehen muss“, sagte Cannavaro.

Ein Spieler konzentriert sich auf dem Platz primär auf seine eigenen Aufgaben und Aktionen. Der Cheftrainer hingegen ist für den physischen, taktischen und psychischen Zustand des gesamten Teams verantwortlich. Er muss die Stimmung jedes Spielers beobachten, den Gegner analysieren und während des Spiels rechtzeitig die notwendigen Entscheidungen treffen.

Besonders bei einem riesigen Turnier wie der Weltmeisterschaft wächst die Verantwortung des Trainers. Da die usbekische Nationalmannschaft zum ersten Mal an einem Turnier dieses Niveaus teilnimmt, ist Cannavaros Erfahrung von großer Bedeutung für die Spieler.

Der italienische Spezialist merkte an, dass die Nationalmannschaft interessante und sehr intensive Spiele erwarten. In Gruppe K wird Usbekistan neben Kolumbien auch gegen Portugal und die Demokratische Republik Kongo antreten.

„Uns erwarten sehr interessante und intensive Spiele. Unsere Gegner sind ebenfalls Teams auf hohem Niveau. Wir nehmen zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teil, daher müssen wir jedes Spiel genießen und Erfahrungen sammeln“, sagte der Cheftrainer.

Kolumbien gilt als starke Mannschaft, bestehend aus technisch versierten und schnellen Spielern mit Erfahrung in großen Turnieren. Im Kader von Portugal sind die Stars des Weltfußballs versammelt. Die Demokratische Republik Kongo gilt ebenfalls als physisch starker, kampfbetonter und gefährlicher Gegner.

In einer so schwierigen Gruppe wird jedes Spiel für die Spieler ein großer Test und eine wichtige Lektion sein. Cannavaro fordert seine Schützlinge auf, sich nicht unter zu großen Druck setzen zu lassen, sondern diese historischen Tage zu genießen und ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Der Trainer hob zudem die Aufmerksamkeit hervor, die der Entwicklung des Fußballs in Usbekistan gewidmet wird. Seiner Meinung nach schaffen die vom usbekischen Fußballverband unternommenen Anstrengungen zur Verbesserung von Akademien und Infrastruktur ein solides Fundament für die Zukunft des Fußballs im Land.

„Die UFA legt großen Wert auf Akademien und Infrastruktur. Der Fußball entwickelt sich im Land weiter. Dies ist die erste Weltmeisterschaft für Usbekistan. Und ich freue mich, an diesem Turnier als Cheftrainer teilzunehmen“, sagte Cannavaro.

Die Qualifikation Usbekistans für die Weltmeisterschaft ist kein Erfolg von einem Tag oder ein Zufall. Dieses Ergebnis ist das Resultat jahrelanger harter Arbeit im Jugendfußball, in der Trainerausbildung, in den Akademien und im System der Nationalmannschaften.

In den letzten Jahren haben die Jugendnationalmannschaften Usbekistans auf asiatischer und globaler Ebene würdige Ergebnisse erzielt. Nun hat dieser Aufstieg eine neue Stufe erreicht, da die A-Nationalmannschaft erstmals in der Geschichte an einer Weltmeisterschaft teilnimmt.

Cannavaro betonte auch, dass große Ziele nicht einfach zu erreichen sind. Seiner Meinung nach sind Schwierigkeiten, hartes Training und komplexe Prüfungen ein natürlicher Teil des Weges zum Erfolg.

„Wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will, muss man Schwierigkeiten überwinden. Härten bei der Arbeit und im Training sind ein natürlicher Zustand“, sagte der italienische Spezialist.

Dieser Gedanke passt perfekt zum Weg, den die usbekische Nationalmannschaft bis zur Weltmeisterschaft zurückgelegt hat. Über Jahre hinweg kämpfte die Nationalmannschaft um ein Ticket für die WM, kam dem Ziel mehrmals sehr nahe und erlebte schwere Niederlagen. Doch die Spieler und Fans gaben den Traum nicht auf.

Schließlich hat Usbekistan sein historisches Ziel erreicht. Nun steht die Nationalmannschaft vor einer neuen Aufgabe: würdig an der Weltmeisterschaft teilzunehmen und durch ihr Spiel und ihren Charakter die Aufmerksamkeit der weltweiten Fußballgemeinschaft zu gewinnen.

Im Spiel gegen Kolumbien werden die taktische Disziplin, das Teamspiel und die psychische Stabilität der „Weißen Wölfe“ von entscheidender Bedeutung sein. Der Gegner mag als Favorit gelten, aber die usbekischen Spieler haben eine enorme Motivation und die Unterstützung des ganzen Landes.

Auch für Cannavaro ist dies eine neue Erfahrung. Während er zuvor den Weltcup als Spieler und Kapitän gewonnen hat, führt er Usbekistan nun als Cheftrainer auf die große Bühne.

Die Fans erwarten mutigen, disziplinierten Fußball von der Nationalmannschaft, die bis zum Ende kämpft. Cannavaros Appell ist klar: Keine Angst vor dem Druck haben, jeden Moment genießen und diese historische Chance effektiv nutzen.

Für den usbekischen Fußball schlägt ein neues Kapitel auf. Nun wird der jahrelang erwartete Traum auf dem Platz Wirklichkeit. Beginnend mit dem Spiel gegen Kolumbien wird jede Minute, jede Aktion und jedes Ergebnis in die Geschichte unseres nationalen Fußballs eingehen.