Tore aus dem Spiel Frankreich gegen Senegal ansehen (Video)

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Tore aus dem Spiel Frankreich gegen Senegal ansehen (Video)

Frankreich traf in der 1. Runde der Weltmeisterschaft auf den Senegal, wobei die Mannschaft von Didier Deschamps einen 3:1-Sieg einfuhr. Mbappe erzielte einen Doppelpack, während Olise zwei Vorlagen gab. Auch Barkola, der eingewechselt wurde, traf. Das einzige Tor für den Senegal erzielte Mbaye.

WM 2026. 1. Runde
Frankreich – Senegal 3:1
Tore: Mbappe 66, 90+6 Barkola 82 - Mbaye 90+5
Frankreich – Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé (Barkola, 80), Mbappe, Doué (Cherki, 87).
Senegal – Mendy, Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf, Kamara (Diarra, 76), Idrissa Gueye, Pape Gueye, Sarr (Mbaye, 75), Mane, Jackson (Dieng, 83).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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