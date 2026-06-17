Tore aus dem Spiel Frankreich gegen Senegal ansehen (Video)
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WM 2026. 1. Runde
Frankreich traf in der 1. Runde der Weltmeisterschaft auf den Senegal, wobei die Mannschaft von Didier Deschamps einen 3:1-Sieg einfuhr. Mbappe erzielte einen Doppelpack, während Olise zwei Vorlagen gab. Auch Barkola, der eingewechselt wurde, traf. Das einzige Tor für den Senegal erzielte Mbaye.
WM 2026. 1. Runde
Frankreich – Senegal 3:1
Tore: Mbappe 66, 90+6 Barkola 82 - Mbaye 90+5
Frankreich – Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé (Barkola, 80), Mbappe, Doué (Cherki, 87).
Senegal – Mendy, Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf, Kamara (Diarra, 76), Idrissa Gueye, Pape Gueye, Sarr (Mbaye, 75), Mane, Jackson (Dieng, 83).
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