Vier wichtige Spiele heute bei der WM 2026

Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026, ausgerichtet von den USA, Kanada und Mexiko, ist in vollem Gange. Heute Abend und morgen früh erwarten die Fußballfans vier spannende Begegnungen.

Auf dem Programm stehen die Spiele Portugal gegen Demokratische Republik Kongo, England gegen Kroatien, Ghana gegen Panama sowie Usbekistan gegen Kolumbien. Die Partien finden von 22:00 Uhr heute bis 07:00 Uhr morgen Taschkent-Zeit statt.

Im ersten Spiel des Tages trifft die portugiesische Nationalmannschaft auf die Demokratische Republik Kongo. Das Spiel beginnt um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit.

Portugal geht als Favorit in diese Partie. Die Mannschaft verfügt über bekannte Spieler mit großer Erfahrung im Weltfußball. Die DR Kongo hingegen gilt als gefährlicher Gegner, da sie aus physisch starken, schnellen und kämpferischen Spielern besteht.

In diesem Aufeinandertreffen der afrikanischen und europäischen Fußballschulen wird Portugal versuchen, das Spiel zu kontrollieren, während die DR Kongo ihre Chancen durch schnelle Gegenangriffe und Einzelduelle suchen könnte. Da es das erste Gruppenspiel ist, werden beide Teams versuchen, das Turnier mit einem Sieg zu beginnen.

Nach dem ersten Spiel messen sich die Nationalmannschaften von England und Kroatien. Die Partie startet um 01:00 Uhr Taschkent-Zeit.

Diese Begegnung wird als eines der zentralen Spiele des Tages eingestuft. Während England über einen starken und sternenbesetzten Kader verfügt, zeichnet sich Kroatien durch Erfahrung in großen Turnieren, Teamgeist und ein diszipliniertes Spiel im Mittelfeld aus.

Die englische Nationalmannschaft möchte bereits im ersten Gruppenspiel ihre Ziele deutlich machen. Kroatien hingegen hat bei vergangenen Großturnieren mehrfach bewiesen, dass es gegen jeden Favoriten bestehen kann. Daher könnten in diesem Spiel kleine Details, Standardsituationen und der Kampf im Zentrum entscheidend sein.

Um 04:00 Uhr betreten Ghana und Panama den Platz. In diesem Duell prallen zwei unterschiedliche Fußballstile aufeinander.

Ghana setzt auf die für den afrikanischen Fußball typische Geschwindigkeit, Kraft und individuelle Klasse. Panama hingegen versucht, dem Gegner durch eine disziplinierte Defensive und kollektives Handeln Paroli zu bieten. Für beide Teams könnte dieses Spiel von großer Bedeutung für den weiteren Weg in der Gruppe sein.

Das für die usbekischen Fans wichtigste Spiel beginnt morgen früh um 07:00 Uhr. Zum ersten Mal in der Geschichte tritt unsere Nationalmannschaft in der Endrunde einer Weltmeisterschaft an und trifft auf Kolumbien.

Dieses Spiel nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte des usbekischen Fußballs ein. Ein jahrelang ersehnter Traum wird endlich wahr, und die "Weißen Wölfe" machen ihren ersten Schritt bei der WM.

Kolumbien gilt als starke Mannschaft, bestehend aus technisch versierten, schnellen Spielern mit internationaler Erfahrung. Im Kader befinden sich hochkarätige Spieler, die in südamerikanischen und europäischen Clubs spielen. Daher wird das erste Spiel für Usbekistan eine sehr schwere Prüfung sein.

Fabio Cannavaro fordert von seinen Schützlingen hohe Disziplin in der Defensive, einen harten Kampf im Zentrum und Präzision bei Gegenangriffen. Die Leistungen von Abduqodir Khusanov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov und anderen Führungsspielern könnten das Ergebnis der Mannschaft maßgeblich beeinflussen.

Usbekistan tritt in diesem Spiel nicht nur für das Ergebnis an, sondern auch, um der ganzen Welt das Niveau unseres nationalen Fußballs zu demonstrieren. Millionen von Fans in Usbekistan und im Ausland werden das Team unterstützen.

Spielplan für den 17./18. Juni:

22:00 — Portugal gegen Demokratische Republik Kongo

01:00 — England gegen Kroatien

04:00 — Ghana gegen Panama

07:00 — Usbekistan gegen Kolumbien

Jedes Spiel der ersten Runde bei einer Weltmeisterschaft ist von großer Bedeutung. Ein erster Sieg gibt den Teams Vertrauen und drei wichtige Punkte, während eine Niederlage den Druck in den folgenden Partien erhöht.

Daher wird erwartet, dass alle heute antretenden Nationalmannschaften das Spiel vorsichtig, aber mit großer Motivation beginnen. Für die Fans beginnt ein echter Fußballmarathon, der vom Abend bis zum Morgen dauert.

Natürlich wird die Hauptaufmerksamkeit dem Spiel Usbekistan gegen Kolumbien um 07:00 Uhr gelten. Unabhängig vom Ergebnis wird diese Partie als unvergessliche Seite in der Geschichte unseres nationalen Fußballs bleiben.