Die in Nordamerika ausgetragene Weltmeisterschaft 2026 begeistert die Fußballfans weiterhin mit Spielen voller Intensität und unerwarteter Wendungen. In der nächsten spannenden Begegnung des 1. Spieltags der Gruppe J trat der disziplinierte und starke Vertreter Europas — die österreichische Nationalmannschaft — gegen Jordanien an, eines der gefährlichsten Teams Asiens der letzten Zeit. Im harten Kampf in den Übersee-Stadien bewiesen die Österreicher ihre Klasse und sicherten sich einen souveränen und wichtigen 3:1-Sieg gegen ihren Gegner.

Zwei-Akt-Drama und ein Geschenk durch ein Eigentor

Die Partie begann wie erwartet mit aktiven Offensiven der Schützlinge von Ralf Rangnick. Bereits in der 20. Minute ließ der talentierte österreichische Mittelfeldspieler Romano Schmid den gegnerischen Torhüter alt aussehen, eröffnete den Spielstand und brachte das Stadion zum Beben — 1:0. Die erste Halbzeit endete entsprechend mit einem Vorsprung der Europäer.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit meldeten sich jedoch die Asiaten auf der großen Bühne zurück. Die mental nicht aufgebenden Jordanier gelang es in der 50. Minute, den Ausgleich zu erzielen. Der geschickte Stürmer Ali Olwan stellte mit einem präzisen und unerwarteten Schuss die Balance wieder her — 1:1.

Die spannendste und entscheidende Phase des Spiels folgte in der 76. Minute. Der jordanische Verteidiger Yazan Al Arab unterlief in seinem eigenen Strafraum ein Fehler, wodurch der Ball unerwartet ins eigene Netz ging und Österreich erneut in Führung brachte — 2:1. In den letzten Sekunden der langen Nachspielzeit, in der 90+12. Minute, verwandelte die österreichische Fußballlegende Marko Arnautovic, der eingewechselt worden war, einen Elfmeter eiskalt zum Endstand von 3:1.

In der folgenden offiziellen Sport-Analyse-Tabelle finden Sie den vollständigen Spielbericht der Begegnung zwischen Österreich und Jordanien, die Torchronologie sowie die erweiterten Kader beider Teams:

Spielstatus und Endergebnis Tore und Minuten-Chronik Kader der österreichischen Nationalmannschaft Kader der jordanischen Nationalmannschaft WM 2026. 1. Spieltag



Österreich — Jordanien — 3:1



Hitzige Gruppenphasen-Begegnung • 1:0 — R. Schmid (20')

• 1:1 — A. Olwan (50')

• 2:1 — Y. Al Arab (76'-Eigentor)

• 3:1 — M. Arnautovic (90+12'-Elfmeter) A. Schlager, S. Posch, F. Lienhart, D. Alaba (P. Wanner 59'), F. Mwene (K. Chukwuegemeka 59'), N. Zayvald, K. Schlager (K. Danso 59'), R. Schmid (P. Wimmer 83'), K. Laimer, M. Sabitzer, S. Kalajdzic (M. Arnautovic 46'). Y. Abu Alayla, A. Nasib (S. Al Rosan 82'), Y. Al Arab, M. Abu Alnadi (S. Obaid 72'), E. Haddad (M. Al Mardi 82'), M. Abu Taha, O. Al Fakhoury (M. Al Dawood 88'), N. Al Rashdan, N. Al Rawabdeh, A. Olwan, M. Al Tamari (A. Al Azayzeh 88').

Im zweiten Spieltag erwartet uns ein echter "Kampf"!

Nach diesem wichtigen Sieg verbuchte die österreichische Nationalmannschaft wertvolle 3 Punkte und verbesserte ihre Chancen auf den Gruppenausstieg. Im nächsten Spieltag steht für die Österreicher eine extrem intensive und schwere Prüfung gegen den Hauptfavoriten des Turniers an — die argentinische Nationalmannschaft unter der Führung von Lionel Messi. Jordanien, gezeichnet von der Niederlage, trifft in der nächsten Runde auf einen namhaften Vertreter Afrikas — die algerische Nationalmannschaft.

Fazit der Zamin-Sportanalysten: Die österreichische Nationalmannschaft konnte unter der Führung erfahrener Stars wie David Alaba und Marcel Sabitzer ihre Klasse unter Beweis stellen. Obwohl Jordanien in der zweiten Halbzeit ernsthaften Widerstand leistete, entschied die taktische Überlegenheit der Europäer das Spiel. Die Partie Argentinien — Österreich am zweiten Spieltag wird entscheidend sein, um die Führung in der Gruppe zu klären!

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