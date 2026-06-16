In den letzten Tagen haben die bewaffneten Zusammenstöße und militärischen Operationen ihre intensivste und hitzigste Phase erreicht. Gestern wurde ein plötzlicher und kraftvoller Schlag gegen ein wichtiges strategisches Objekt versetzt – eine Ölraffinerie in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky äußerte seine scharfen, entschlossenen und offenen Ansichten zu diesem resonanten Ereignis. Das Staatsoberhaupt betonte, dass dieser Angriff nicht nur eine routinemäßige Militäroperation sei, sondern ein entscheidender strategischer Schritt, um die Gegenseite zum Frieden und zur Beendigung des Krieges zu zwingen.

500-Kilometer-Schlag: Wirtschaftliche Infrastruktur im Visier

Berichten zufolge erlitt diese große Industrieanlage, die fast 500 Kilometer hinter der Staatsgrenze und weit hinter der Hauptfrontlinie liegt, schwere Schäden. Selensky erklärte in seiner Ansprache, dass das Hauptziel des offiziellen Kiews darin bestehe, die russische Führung zu überzeugen und zu zwingen, ihre aggressiven Handlungen gegen das ukrainische Volk einzustellen. Seinen Worten zufolge gehören moderne Waffen mit hoher Präzision und großer Reichweite zu den grundlegendsten und wirksamsten Mitteln, um das wirtschaftliche Potenzial des Feindes zu schwächen.

In der folgenden Analysetabelle können Sie sich kurz über die militärstrategische Bedeutung dieses Ereignisses und die Positionen der Parteien informieren:

Angegriffenes Großobjekt Entfernung von der Frontlinie Hauptstrategisches Ziel des Schlags Offizielle Erklärung und Position von Präsident Selensky Ölraffinerie in Moskau 500 Kilometer

(Tiefes Hinterland) Erzwingen eines Kriegsendes durch Schwächung der wirtschaftlichen und energetischen Infrastruktur «Dies ist eine gerechte Antwort und eine angemessene Strafe für die Verlängerung dieses Krieges!»

«Gerechte Antwort und Strafe für die Verlängerung des Krieges»

Der ukrainische Führer bewertete diese erfolgreichen Schläge nicht einfach als Rache, sondern als Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit und als angemessenste Reaktion auf die Handlungen des Aggressors. Seiner Meinung nach könnten Langstreckenwaffen eine grundlegende Wendung im Verlauf des Krieges herbeiführen.

Aus der offiziellen Ansprache von Wolodymyr Selensky: «Eine Ölraffinerie in 500 Kilometern Entfernung von uns wurde schwer beschädigt. Wir müssen Russland zwingen, diesen blutigen Krieg gegen unser Volk zu beenden. Die in den Streitkräften der Ukraine verfügbaren Langstreckenwaffen sind einer der wichtigsten und untrennbaren Bestandteile eines solchen Zwangs. Dies ist eine absolut gerechte Antwort auf die gnadenlosen Schläge Russlands gegen unsere Territorien und eine rechtmäßige Strafe für die ungerechtfertigte Verlängerung eines Krieges, der längst hätte enden müssen».

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