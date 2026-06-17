Abbosbek Fayzullayev unter den Stars, die bei der Weltmeisterschaft glänzen sollen

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Abbosbek Fayzullayev unter den Stars, die bei der Weltmeisterschaft glänzen sollen

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die von den drei großen nordamerikanischen Nationen USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wird, dient nicht nur als Bühne für den intensiven Wettbewerb zwischen den Fußballgiganten, sondern auch als großartige Plattform, um neue Namen, junge Talente und zukünftige Superstars des Weltfußballs zu entdecken. Während dieses prestigeträchtige Turnier, das die Aufmerksamkeit des gesamten Planeten auf sich zieht, beginnt, haben internationale Sportmedien und einflussreiche Analysezentren begonnen vorherzusagen, welche jungen Spieler bei diesem globalen Forum glänzen könnten. Insbesondere der renommierte englische Journalist Tom Collomosse, eine angesehene Stimme in der Fußballwelt, hat eine spezielle Rangliste der 32 vielversprechendsten und einzigartigsten jungen Talente zusammengestellt, von denen erwartet wird, dass sie bei dieser Weltmeisterschaft ihr Können unter Beweis stellen und den Durchbruch auf die große Bühne schaffen.

Abbosbek Fayzullayev — Der von der Welt anerkannte usbekische Diamant!

Ein Grund für unendlichen Stolz und Freude für Millionen leidenschaftlicher Fußballfans in Usbekistan ist, dass der vielversprechende Star und offensive Mittelfeldspieler unserer Nationalmannschaft Abbosbek Fayzullayev einen wohlverdienten Platz auf dieser prestigeträchtigen internationalen Liste eingenommen hat. Der Journalist äußerte großes Vertrauen, dass das Talent des 22-Jährigen und seine magischen Bewegungen auf dem Platz ihn bei dieser Weltmeisterschaft zu einer Entdeckung machen werden. Dass Fayzullayev neben den wertvollsten jungen Stars aus Fußballnationen wie Brasilien, Argentinien und Frankreich anerkannt wird, ist ein weiterer großer internationaler Triumph für das usbekische Fußball-Ausbildungssystem.

Anhand der offiziellen sportanalytischen Tabelle unten können Sie die vollständige Liste der TOP-32 jungen Talente kennenlernen, die zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft teilnehmen und von denen laut Tom Collomosse erwartet wird, dass sie den Weltfußball revolutionieren:

Rang

Name des Spielers

Nationalmannschaft

Alter

Status bei der WM

1

Bazoumana Touré

🇨🇮 Elfenbeinküste

20 Jahre

WM-Debütant

2

Caleb Yirenkyi

🇬🇭 Ghana

20 Jahre

WM-Debütant

3

Gilberto Mora

🇲🇽 Mexiko

17 Jahre

WM-Debütant

4

Rayan

🇧🇷 Brasilien

19 Jahre

WM-Debütant

5

Yann Diomandé

🇨🇮 Elfenbeinküste

19 Jahre

WM-Debütant

6

Kerim Alajbegovic

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

18 Jahre

WM-Debütant

7

Andreas Schjelderup

🇳🇴 Norwegen

22 Jahre

WM-Debütant

8

Joel Ordóñez

🇪🇨 Ecuador

22 Jahre

WM-Debütant

10

Nico Paz

🇦🇷 Argentinien

21 Jahre

WM-Debütant

11

Valentín Barco

🇦🇷 Argentinien

21 Jahre

WM-Debütant

12

Bilal El Khannouss

🇲🇦 Marokko

21 Jahre

WM-Debütant

13

Warren Zaïre-Emery

🇫🇷 Frankreich

20 Jahre

WM-Debütant

14

Paul Wanner

🇦🇹 Österreich

20 Jahre

WM-Debütant

15

Johan Manzambi

🇨🇭 Schweiz

20 Jahre

WM-Debütant

16

Alessandro Circati

🇦🇺 Australien

22 Jahre

WM-Debütant

17

Endrick

🇧🇷 Brasilien

19 Jahre

WM-Debütant

18

Nathan Saliba

🇨🇦 Kanada

22 Jahre

WM-Debütant

19

Samir El Mourabet

🇲🇦 Marokko

20 Jahre

WM-Debütant

20

Julio Enciso

🇵🇾 Paraguay

22 Jahre

WM-Debütant

21

Can Uzun

🇹🇷 Türkei

20 Jahre

WM-Debütant

22

Luka Vušković

🇭🇷 Kroatien

19 Jahre

WM-Debütant

23

Petar Sučić

🇭🇷 Kroatien

22 Jahre

WM-Debütant

24

Mbekezeli Mbokazi

🇿🇦 Südafrika

20 Jahre

WM-Debütant

25

Jens Castrop

🇰🇷 Südkorea

22 Jahre

WM-Debütant

26

Esmir Bajraktarevic

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

21 Jahre

WM-Debütant

27

Ibrahim Maza

🇩🇿 Algerien

20 Jahre

WM-Debütant

28

Ibrahim Mbaye

🇸🇳 Senegal

18 Jahre

WM-Debütant

29

Abbosbek Fayzullayev

🇺🇿 Usbekistan

22 Jahre

WM-Debütant

30

Kojo Peprah Oppong

🇬🇭 Ghana

22 Jahre

WM-Debütant

31

Gustavo Puerta

🇨🇴 Kolumbien

22 Jahre

WM-Debütant

32

Ayyoub Bouaddi

🇲🇦 Marokko

18 Jahre

WM-Debütant

Erste Schritte an der Schwelle zum großen Fußball

Der wichtigste und bemerkenswerteste Aspekt dieser veröffentlichten Liste ist, dass alle 32 aufgeführten Spieler zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft teilnehmen, die als das größte Fußballfest der Menschheitsgeschichte gilt. Für die meisten von ihnen stellen die Plätze in Nordamerika eine unschätzbare Gelegenheit dar, ihren Marktwert um ein Vielfaches zu steigern und die Aufmerksamkeit der großen Vereine der Welt auf sich zu ziehen. Nach einhelliger Meinung von Fußballexperten ist es zweifellos aus der Mitte dieser jungen Ballkünstler, dass die zukünftigen Gewinner des 'Ballon d'Or' hervorgehen werden, die das schöne Spiel beherrschen und glorreiche Ergebnisse im Weltfußball erzielen werden.

Die Sicht der Zamin-Sportkommentatoren:

Die Aufnahme von Abbosbek Fayzullayev in diese Liste ist eine absolut faire Entscheidung. Seine Schnelligkeit auf dem Platz, seine unerwarteten, feinen Pässe und sein offensives Talent werden sicherlich zu einem echten Kopfzerbrechen für die Verteidiger der Gegner unserer Nationalmannschaft in Gruppe K – Kolumbien, Portugal und DR Kongo – werden. Wir wünschen Abbosbek und allen unseren Spielern viel Glück und Erfolg bei den kommenden Spielen!

Verfolgen Sie jede aufregende Sekunde unserer Nationalmannschaft in den Stadien der WM 2026, das magische Spiel von Abbosbek Fayzullayev, exklusive Sportnachrichten aus Nordamerika sowie die schnellsten und zuverlässigsten Updates zum Weltfußball mit uns auf Zamin!

Abbosbek FayzullayevUsbekistanFIFAUSATom Collomosse
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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