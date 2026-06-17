Abbosbek Fayzullayev unter den Stars, die bei der Weltmeisterschaft glänzen sollen
Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die von den drei großen nordamerikanischen Nationen USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wird, dient nicht nur als Bühne für den intensiven Wettbewerb zwischen den Fußballgiganten, sondern auch als großartige Plattform, um neue Namen, junge Talente und zukünftige Superstars des Weltfußballs zu entdecken. Während dieses prestigeträchtige Turnier, das die Aufmerksamkeit des gesamten Planeten auf sich zieht, beginnt, haben internationale Sportmedien und einflussreiche Analysezentren begonnen vorherzusagen, welche jungen Spieler bei diesem globalen Forum glänzen könnten. Insbesondere der renommierte englische Journalist Tom Collomosse, eine angesehene Stimme in der Fußballwelt, hat eine spezielle Rangliste der 32 vielversprechendsten und einzigartigsten jungen Talente zusammengestellt, von denen erwartet wird, dass sie bei dieser Weltmeisterschaft ihr Können unter Beweis stellen und den Durchbruch auf die große Bühne schaffen.
Abbosbek Fayzullayev — Der von der Welt anerkannte usbekische Diamant!
Ein Grund für unendlichen Stolz und Freude für Millionen leidenschaftlicher Fußballfans in Usbekistan ist, dass der vielversprechende Star und offensive Mittelfeldspieler unserer Nationalmannschaft Abbosbek Fayzullayev einen wohlverdienten Platz auf dieser prestigeträchtigen internationalen Liste eingenommen hat. Der Journalist äußerte großes Vertrauen, dass das Talent des 22-Jährigen und seine magischen Bewegungen auf dem Platz ihn bei dieser Weltmeisterschaft zu einer Entdeckung machen werden. Dass Fayzullayev neben den wertvollsten jungen Stars aus Fußballnationen wie Brasilien, Argentinien und Frankreich anerkannt wird, ist ein weiterer großer internationaler Triumph für das usbekische Fußball-Ausbildungssystem.
Anhand der offiziellen sportanalytischen Tabelle unten können Sie die vollständige Liste der TOP-32 jungen Talente kennenlernen, die zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft teilnehmen und von denen laut Tom Collomosse erwartet wird, dass sie den Weltfußball revolutionieren:
Rang
Name des Spielers
Nationalmannschaft
Alter
Status bei der WM
1
Bazoumana Touré
🇨🇮 Elfenbeinküste
20 Jahre
WM-Debütant
2
Caleb Yirenkyi
🇬🇭 Ghana
20 Jahre
WM-Debütant
3
Gilberto Mora
🇲🇽 Mexiko
17 Jahre
WM-Debütant
4
Rayan
🇧🇷 Brasilien
19 Jahre
WM-Debütant
5
Yann Diomandé
🇨🇮 Elfenbeinküste
19 Jahre
WM-Debütant
6
Kerim Alajbegovic
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
18 Jahre
WM-Debütant
7
Andreas Schjelderup
🇳🇴 Norwegen
22 Jahre
WM-Debütant
8
Joel Ordóñez
🇪🇨 Ecuador
22 Jahre
WM-Debütant
10
Nico Paz
🇦🇷 Argentinien
21 Jahre
WM-Debütant
11
Valentín Barco
🇦🇷 Argentinien
21 Jahre
WM-Debütant
12
Bilal El Khannouss
🇲🇦 Marokko
21 Jahre
WM-Debütant
13
Warren Zaïre-Emery
🇫🇷 Frankreich
20 Jahre
WM-Debütant
14
Paul Wanner
🇦🇹 Österreich
20 Jahre
WM-Debütant
15
Johan Manzambi
🇨🇭 Schweiz
20 Jahre
WM-Debütant
16
Alessandro Circati
🇦🇺 Australien
22 Jahre
WM-Debütant
17
Endrick
🇧🇷 Brasilien
19 Jahre
WM-Debütant
18
Nathan Saliba
🇨🇦 Kanada
22 Jahre
WM-Debütant
19
Samir El Mourabet
🇲🇦 Marokko
20 Jahre
WM-Debütant
20
Julio Enciso
🇵🇾 Paraguay
22 Jahre
WM-Debütant
21
Can Uzun
🇹🇷 Türkei
20 Jahre
WM-Debütant
22
Luka Vušković
🇭🇷 Kroatien
19 Jahre
WM-Debütant
23
Petar Sučić
🇭🇷 Kroatien
22 Jahre
WM-Debütant
24
Mbekezeli Mbokazi
🇿🇦 Südafrika
20 Jahre
WM-Debütant
25
Jens Castrop
🇰🇷 Südkorea
22 Jahre
WM-Debütant
26
Esmir Bajraktarevic
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
21 Jahre
WM-Debütant
27
Ibrahim Maza
🇩🇿 Algerien
20 Jahre
WM-Debütant
28
Ibrahim Mbaye
🇸🇳 Senegal
18 Jahre
WM-Debütant
29
Abbosbek Fayzullayev
🇺🇿 Usbekistan
22 Jahre
WM-Debütant
30
Kojo Peprah Oppong
🇬🇭 Ghana
22 Jahre
WM-Debütant
31
Gustavo Puerta
🇨🇴 Kolumbien
22 Jahre
WM-Debütant
32
Ayyoub Bouaddi
🇲🇦 Marokko
18 Jahre
WM-Debütant
Erste Schritte an der Schwelle zum großen Fußball
Der wichtigste und bemerkenswerteste Aspekt dieser veröffentlichten Liste ist, dass alle 32 aufgeführten Spieler zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft teilnehmen, die als das größte Fußballfest der Menschheitsgeschichte gilt. Für die meisten von ihnen stellen die Plätze in Nordamerika eine unschätzbare Gelegenheit dar, ihren Marktwert um ein Vielfaches zu steigern und die Aufmerksamkeit der großen Vereine der Welt auf sich zu ziehen. Nach einhelliger Meinung von Fußballexperten ist es zweifellos aus der Mitte dieser jungen Ballkünstler, dass die zukünftigen Gewinner des 'Ballon d'Or' hervorgehen werden, die das schöne Spiel beherrschen und glorreiche Ergebnisse im Weltfußball erzielen werden.
Die Sicht der Zamin-Sportkommentatoren:
Die Aufnahme von Abbosbek Fayzullayev in diese Liste ist eine absolut faire Entscheidung. Seine Schnelligkeit auf dem Platz, seine unerwarteten, feinen Pässe und sein offensives Talent werden sicherlich zu einem echten Kopfzerbrechen für die Verteidiger der Gegner unserer Nationalmannschaft in Gruppe K – Kolumbien, Portugal und DR Kongo – werden. Wir wünschen Abbosbek und allen unseren Spielern viel Glück und Erfolg bei den kommenden Spielen!
Verfolgen Sie jede aufregende Sekunde unserer Nationalmannschaft in den Stadien der WM 2026, das magische Spiel von Abbosbek Fayzullayev, exklusive Sportnachrichten aus Nordamerika sowie die schnellsten und zuverlässigsten Updates zum Weltfußball mit uns auf Zamin!
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