Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die von den drei großen nordamerikanischen Nationen USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wird, dient nicht nur als Bühne für den intensiven Wettbewerb zwischen den Fußballgiganten, sondern auch als großartige Plattform, um neue Namen, junge Talente und zukünftige Superstars des Weltfußballs zu entdecken. Während dieses prestigeträchtige Turnier, das die Aufmerksamkeit des gesamten Planeten auf sich zieht, beginnt, haben internationale Sportmedien und einflussreiche Analysezentren begonnen vorherzusagen, welche jungen Spieler bei diesem globalen Forum glänzen könnten. Insbesondere der renommierte englische Journalist Tom Collomosse, eine angesehene Stimme in der Fußballwelt, hat eine spezielle Rangliste der 32 vielversprechendsten und einzigartigsten jungen Talente zusammengestellt, von denen erwartet wird, dass sie bei dieser Weltmeisterschaft ihr Können unter Beweis stellen und den Durchbruch auf die große Bühne schaffen.

Abbosbek Fayzullayev — Der von der Welt anerkannte usbekische Diamant!

Ein Grund für unendlichen Stolz und Freude für Millionen leidenschaftlicher Fußballfans in Usbekistan ist, dass der vielversprechende Star und offensive Mittelfeldspieler unserer Nationalmannschaft Abbosbek Fayzullayev einen wohlverdienten Platz auf dieser prestigeträchtigen internationalen Liste eingenommen hat. Der Journalist äußerte großes Vertrauen, dass das Talent des 22-Jährigen und seine magischen Bewegungen auf dem Platz ihn bei dieser Weltmeisterschaft zu einer Entdeckung machen werden. Dass Fayzullayev neben den wertvollsten jungen Stars aus Fußballnationen wie Brasilien, Argentinien und Frankreich anerkannt wird, ist ein weiterer großer internationaler Triumph für das usbekische Fußball-Ausbildungssystem.

Anhand der offiziellen sportanalytischen Tabelle unten können Sie die vollständige Liste der TOP-32 jungen Talente kennenlernen, die zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft teilnehmen und von denen laut Tom Collomosse erwartet wird, dass sie den Weltfußball revolutionieren:

Rang Name des Spielers Nationalmannschaft Alter Status bei der WM 1 Bazoumana Touré 🇨🇮 Elfenbeinküste 20 Jahre WM-Debütant 2 Caleb Yirenkyi 🇬🇭 Ghana 20 Jahre WM-Debütant 3 Gilberto Mora 🇲🇽 Mexiko 17 Jahre WM-Debütant 4 Rayan 🇧🇷 Brasilien 19 Jahre WM-Debütant 5 Yann Diomandé 🇨🇮 Elfenbeinküste 19 Jahre WM-Debütant 6 Kerim Alajbegovic 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina 18 Jahre WM-Debütant 7 Andreas Schjelderup 🇳🇴 Norwegen 22 Jahre WM-Debütant 8 Joel Ordóñez 🇪🇨 Ecuador 22 Jahre WM-Debütant 10 Nico Paz 🇦🇷 Argentinien 21 Jahre WM-Debütant 11 Valentín Barco 🇦🇷 Argentinien 21 Jahre WM-Debütant 12 Bilal El Khannouss 🇲🇦 Marokko 21 Jahre WM-Debütant 13 Warren Zaïre-Emery 🇫🇷 Frankreich 20 Jahre WM-Debütant 14 Paul Wanner 🇦🇹 Österreich 20 Jahre WM-Debütant 15 Johan Manzambi 🇨🇭 Schweiz 20 Jahre WM-Debütant 16 Alessandro Circati 🇦🇺 Australien 22 Jahre WM-Debütant 17 Endrick 🇧🇷 Brasilien 19 Jahre WM-Debütant 18 Nathan Saliba 🇨🇦 Kanada 22 Jahre WM-Debütant 19 Samir El Mourabet 🇲🇦 Marokko 20 Jahre WM-Debütant 20 Julio Enciso 🇵🇾 Paraguay 22 Jahre WM-Debütant 21 Can Uzun 🇹🇷 Türkei 20 Jahre WM-Debütant 22 Luka Vušković 🇭🇷 Kroatien 19 Jahre WM-Debütant 23 Petar Sučić 🇭🇷 Kroatien 22 Jahre WM-Debütant 24 Mbekezeli Mbokazi 🇿🇦 Südafrika 20 Jahre WM-Debütant 25 Jens Castrop 🇰🇷 Südkorea 22 Jahre WM-Debütant 26 Esmir Bajraktarevic 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina 21 Jahre WM-Debütant 27 Ibrahim Maza 🇩🇿 Algerien 20 Jahre WM-Debütant 28 Ibrahim Mbaye 🇸🇳 Senegal 18 Jahre WM-Debütant 29 Abbosbek Fayzullayev 🇺🇿 Usbekistan 22 Jahre WM-Debütant 30 Kojo Peprah Oppong 🇬🇭 Ghana 22 Jahre WM-Debütant 31 Gustavo Puerta 🇨🇴 Kolumbien 22 Jahre WM-Debütant 32 Ayyoub Bouaddi 🇲🇦 Marokko 18 Jahre WM-Debütant

Erste Schritte an der Schwelle zum großen Fußball

Der wichtigste und bemerkenswerteste Aspekt dieser veröffentlichten Liste ist, dass alle 32 aufgeführten Spieler zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft teilnehmen, die als das größte Fußballfest der Menschheitsgeschichte gilt. Für die meisten von ihnen stellen die Plätze in Nordamerika eine unschätzbare Gelegenheit dar, ihren Marktwert um ein Vielfaches zu steigern und die Aufmerksamkeit der großen Vereine der Welt auf sich zu ziehen. Nach einhelliger Meinung von Fußballexperten ist es zweifellos aus der Mitte dieser jungen Ballkünstler, dass die zukünftigen Gewinner des 'Ballon d'Or' hervorgehen werden, die das schöne Spiel beherrschen und glorreiche Ergebnisse im Weltfußball erzielen werden.

Die Sicht der Zamin-Sportkommentatoren: Die Aufnahme von Abbosbek Fayzullayev in diese Liste ist eine absolut faire Entscheidung. Seine Schnelligkeit auf dem Platz, seine unerwarteten, feinen Pässe und sein offensives Talent werden sicherlich zu einem echten Kopfzerbrechen für die Verteidiger der Gegner unserer Nationalmannschaft in Gruppe K – Kolumbien, Portugal und DR Kongo – werden. Wir wünschen Abbosbek und allen unseren Spielern viel Glück und Erfolg bei den kommenden Spielen!

Verfolgen Sie jede aufregende Sekunde unserer Nationalmannschaft in den Stadien der WM 2026, das magische Spiel von Abbosbek Fayzullayev, exklusive Sportnachrichten aus Nordamerika sowie die schnellsten und zuverlässigsten Updates zum Weltfußball mit uns auf Zamin!