Erdbeben der Stärke 6,7 verursacht Verwüstungen in Indonesien

·30·Welt
Erdbeben der Stärke 6,7 verursacht Verwüstungen in Indonesien

Am 16. Juni ereignete sich in Indonesien ein starkes Erdbeben der Magnitude 6,7. Nach dem Hauptbeben wurden mehrere starke Nachbeben beobachtet, berichtete Euronews.

Die Erschütterungen führten in der Stadt Palu, dem Verwaltungszentrum der Provinz Zentral-Sulawesi, zu starken Vibrationen, die mehr als eine Minute andauerten. In dieser Stadt leben fast 400.000 Menschen.

Ersten Informationen zufolge kam es in einigen Gebieten zu Zerstörungen. In mehreren Gebäuden bildeten sich Risse, und das Dach des Verwaltungsgebäudes des Distrikts Sigi stürzte ein. Zudem wurde eines der Gebäude der örtlichen Universität beschädigt.

Im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen wurden Patienten aus den Krankenhäusern evakuiert, einschließlich solcher, die an Infusionen hingen.

Nach Angaben des US Geological Survey lag das Epizentrum 46 Kilometer ost-südöstlich von Palu in einer Tiefe von etwa 10 Kilometern. Die stärksten Nachbeben hatten Magnituden von 5,2, 5,0 und 4,9.

Die örtlichen Behörden forderten die Bevölkerung auf, die offiziellen Anweisungen zu befolgen und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Experten warnten, dass Nachbeben noch einige Stunden anhalten könnten.

Zur Information: Da Indonesien in einem Gebiet liegt, in dem sich mehrere große seismische Verwerfungen kreuzen, treten Erdbeben und vulkanische Aktivitäten im Land häufig auf.

IndonesienPaluEuronewsUnited States Geological Survey
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ebola-Virus könnte Europa und Asien in 30 Tagen erreichenEbola-Virus könnte Europa und Asien in 30 Tagen erreichenHeute, 17:242000 Jahre alte Entdeckung versetzt Wissenschaftler in Staunen2000 Jahre alte Entdeckung versetzt Wissenschaftler in StaunenHeute, 15:19Erdbeben der Stärke 6,3 löst Panik in China ausErdbeben der Stärke 6,3 löst Panik in China ausHeute, 15:05Selensky kommentiert Schlag gegen Moskauer Ölraffinerie scharf (Video)Selensky kommentiert Schlag gegen Moskauer Ölraffinerie scharf (Video)Heute, 14:55Binance könnte Lizenz für Betrieb in der Europäischen Union verlierenBinance könnte Lizenz für Betrieb in der Europäischen Union verlierenHeute, 14:36„Das vermisste Kind war die ganze Zeit im Auto“ — Unerwarteter Vorfall in der Türkei„Das vermisste Kind war die ganze Zeit im Auto“ — Unerwarteter Vorfall in der TürkeiHeute, 12:31
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen