Nur noch wenige Stunden trennen uns von den historischen Momenten, auf die das gesamte usbekische Volk und Millionen lokaler Fußballfans jahrelang gewartet haben! Morgen wird die von Fabio Cannavaro geführte usbekische Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte ihr Debütspiel in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft gegen einen namhaften und gefährlichen Vertreter Südamerikas — die kolumbianische Nationalmannschaft — bestreiten. Vor diesem historischen transozeanischen Aufeinandertreffen fand heute ein traditionelles Organisationsgespräch unter Beteiligung von FIFA-Vertretern, Spielbeobachtern und offiziellen Vertretern beider Nationalmannschaften statt. Bei diesem wichtigen Treffen wurden verschiedene dringende Fragen besprochen, darunter die hochklassige Organisation des morgigen Spiels, die strikte Einhaltung der Reglements und Sicherheitsmaßnahmen.

Die „Weißen Wölfe“ in Weiß: Ein historischer Marsch zum Sieg!

Nach dem offiziellen Organisationsgespräch wurde eine der Hauptfragen, die unsere Fans interessieren, geklärt — die Farben der Trikots, in denen die Mannschaften das Feld betreten werden. Im morgigen wichtigen Spiel werden die Spieler der usbekischen Nationalmannschaft in ihrem traditionellen und als glücksbringend geltenden vollständigen weißen Trikot antreten. Unser Torhüter wird, um sich von den gegnerischen Stürmern abzuheben und die Unversehrtheit des Tores zu gewährleisten, in orangefarbener (feuerfarbener) Kleidung auf den grünen Rasen treten.

In der folgenden offiziellen sportlich-organisatorischen Tabelle finden Sie alle Details und den Zeitplan für das historische Spiel zwischen Usbekistan und Kolumbien:

Trikot der Nationalmannschaft Farbe des Torwarttrikots Spielort und Stadion Anpfiff (Taschkent Zeit) Spieldatum Vollständig weißes Trikot

(Die absolute Glücksfarbe) Orangefarbenes Trikot

(Feuerfarbenes Trikot) Mexiko,

Mexico City Stadion Um 07:00 Uhr morgens

(Live-Übertragung) 18. Juni 2026

(Donnerstag)

Das Mexico City Stadion wird Zeuge einer historischen Entdeckung

Zur Erinnerung: Das Spiel des 1. Spieltags der Gruppe K zwischen den Nationalmannschaften Usbekistans und Kolumbiens, das im weltweiten Rampenlicht steht, findet am 18. Juni im prächtigen Mexico City Stadion in Mexiko statt. Diese spannende und historische Begegnung beginnt morgen in unserer Zeit in der Morgendämmerung, und zwar um 07:00 Uhr. Zweifellos werden Millionen unserer Landsleute den Morgen vor dem Fernseher beginnen, um unsere Jungs, die die Ehre unseres Vaterlandes auf der Weltbühne verteidigen, mental zu unterstützen.

Kommentar der Zamin-Sportanalysten: Es ist kein Zufall, dass unsere Nationalmannschaft in Weiß antritt. Diese Farbe hat uns bereits viele historische Siege beschert. Obwohl der Gegner Kolumbien mit starken Stars wie Luis Díaz und James Rodríguez antritt, ist die Motivation unserer Jungs, insbesondere Abbosbek Fayzullayev und Eldor Shomurodov, sehr hoch, auf internationalem Parkett für eine Sensation zu sorgen. Wir wünschen den „Weißen Wölfen“ für das morgige Spiel von ganzem Herzen riesige Erfolge! Das Vaterland ist mit euch, Jungs!

Verfolgen Sie jede spannende Sekunde der usbekischen Nationalmannschaft bei der WM 2026, exklusive und schnelle Reportagen aus den mexikanischen Stadien sowie zuverlässige Sportnachrichten aus der Welt des Fußballs immer gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!