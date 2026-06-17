Der japanische Tech-Gigant Sony hat offiziell den Bildsensor Lytia L910 vorgestellt, der eine neue Ära der mobilen Fotografie einleitet. Dieser Sensor ist das erste mobile Gerät in der Geschichte des Unternehmens mit LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) Architektur, die professionelle Fotos selbst unter schwierigsten Lichtverhältnissen ermöglicht. Die neue Technologie zielt darauf ab, den Dynamikumfang von Smartphone-Kameras erheblich zu erweitern. Laut Ixbt.com berichtet die Nachricht.

Der Lytia L910 Sensor ist ein gestapelter CMOS-Sensor in der Größe von 1/1,28 Zoll mit einer effektiven Auflösung von 50 Megapixeln. Die Pixelgröße beträgt 1,22 Mikrometer. Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal des neuen Sensors die Fähigkeit, einen Dynamikumfang von bis zu 100 dB in einem einzigen Frame zu gewährleisten. Dieser Wert liegt deutlich über den Möglichkeiten vieler aktueller Flaggschiff-Smartphones.

LOFIC-Technologie und ihre Vorteile

Im Gegensatz zu herkömmlichen HDR-Methoden erfordert die von Sony angebotene LOFIC-Architektur keine Kombination mehrerer Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen. Alle notwendigen Daten werden in einem einzigen Frame gesammelt, was Probleme wie Unschärfe (Blur) und Flimmern bei der Aufnahme bewegter Objekte eliminiert. Dieser Ansatz arbeitet harmonisch mit der Triple Conversion Gain HDR-Technologie zusammen.

Der neue Sensor verhindert Überbelichtung (Overexposure) in Bereichen mit sehr hoher Helligkeit und minimiert das Rauschen in Schattenbereichen. Das Ergebnis ist ein Bild mit weichen Tonübergängen und detailreichen Darstellungen. Sony-Vertreter betonten, dass das Zufallsrauschen im Vergleich zum vorherigen Lytia 828 Sensor um 30 Prozent reduziert wurde.

Energieeffizienz und Videofunktionen

Der Lytia L910 zeichnet sich nicht nur durch die Bildqualität, sondern auch durch seine Energieeffizienz aus. Dank optimierter Schaltkreise wurde der Stromverbrauch bei der Bildverarbeitung gesenkt. Dies ermöglicht es Smartphones, hochwertige HDR-Videos in 4K-Auflösung mit 60 fps über längere Zeiträume aufzunehmen.

Zudem ist der Sensor in der Lage, mit 30 fps bei 50 MP Auflösung und 120 fps bei 12,5 MP Auflösung zu filmen. Dies wird voraussichtlich ideal für Mobile-Gamer und Content-Creator für soziale Netzwerke sein. Das Erscheinen von Geräten mit dieser Technologie auf dem Markt in Usbekistan wird zweifellos großes Interesse bei Liebhabern der mobilen Videografie wecken.

Nach Plan des Unternehmens beginnt die Massenauslieferung der Lytia L910 Sensoren im Sommer 2026. Ersten Informationen zufolge werden die ersten Smartphones mit diesem revolutionären Sensor die Serien Vivo X500 und Oppo Find X10 sein. Sony möchte mit dieser Neuerung seine Position im Wettbewerb mit Konkurrenten wie Apple und Samsung weiter stärken.