Ebola-Virus könnte Europa und Asien in 30 Tagen erreichen

Laut einer Studie japanischer Wissenschaftler könnten Personen, die in Afrika mit dem Ebola-Virus infiziert sind, innerhalb von 30 Tagen große Flughäfen in Europa und Asien erreichen.

Dies berichtete die Zeitung Izvestia.

Den Informationen zufolge basiert die Studie auf einer Analyse von Flugverbindungen, die von der Demokratischen Republik Kongo und Uganda aus bestehen. Die Wissenschaftler betonen, dass Virusträger über potenzielle Routen in internationale Verkehrsknotenpunkte gelangen könnten.

Berechnungen zufolge besteht das höchste Risiko für Belgien (92%), Frankreich (91%), die Vereinigten Arabischen Emirate (88%) und die Türkei (86%).

Im Rahmen der Studie wurden Daten von 11.264 Flughäfen, 569.741 Flugrouten und 330 Millionen Passagieren analysiert. Experten weisen darauf hin, dass solche Modelle eine wichtige Bedeutung für die Vorhersage der Virusausbreitung haben.

Gleichzeitig merken die Wissenschaftler an, dass die Einreise eines Virusträgers in ein Land nicht zwangsläufig eine Massenausbreitung bedeutet.

Experten sind der Meinung, dass diese Prognosen auch für die Zukunft relevant bleiben, sofern die Hauptfaktoren unverändert bleiben.