Die Weltmeisterschaft 2026, die die Spielfelder Nordamerikas erschüttert, steht nicht nur wegen der Tore und hitzigen Duelle, sondern auch wegen der sensationellen Aussagen der Fußballstars in den Medien im Rampenlicht. Nach einem deutlichen (3:0) Sieg gegen die algerische Nationalmannschaft im ersten Gruppenspiel und einem historischen Hattrick äußerte sich der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, unerwartet und schockierend zur größten Intrige des Weltfußballs — der Rivalität mit Cristiano Ronaldo und dem Status des größten Fußballers der Geschichte.

Leo Messi: „Ronaldo ist einer der Stärksten, aber er ist nicht die Nummer eins“

Lionel Messi, eines der größten Talente in der Geschichte des Weltfußballs, verbarg nicht, dass es für ihn eine große Ehre und ein Stolz ist, in der Liste der besten Torschützen der Weltmeisterschaftschroniken aufgeführt zu werden. Gleichzeitig betonte das argentinische Genie, wie es seine Gewohnheit ist, dass er persönlichen Erfolgen, trockenen Statistiken und Rekorden nicht hinterherjage, da diese für ihn zweitrangig seien. Doch seine Worte über die portugiesische Legende Cristiano Ronaldo, seinen Rivalen des Jahrhunderts, verbreiteten sich in den Medien wie ein Lauffeuer.

„Ich bin aufrichtig stolz darauf, in einem Atemzug mit solch großen Meistern des Balls genannt zu werden und mit ihnen konkurrieren zu können. Aber für mich persönlich haben solche Kennzahlen keine so große Bedeutung. Was Ronaldo betrifft, so gilt er zweifellos als einer der stärksten und größten Spieler der Fußballgeschichte, aber er ist in der Geschichte des Fußballs keineswegs die Nummer eins“, zitiert die bekannte internationale Publikation „Infobae“ Messis unerwartete Worte.

In der folgenden sportanalytischen Tabelle können Sie sich näher mit Lionel Messis Gedanken über Ronaldo und dem aktuellen Stand des Torschützenwettbewerbs in der Geschichte der Weltmeisterschaften vertraut machen:

Messis jüngstes Ergebnis Bewertung von Cristiano Ronaldo Einstellung zu persönlichen Rekorden WM-Torschützenliste aller Zeiten Hattrick gegen Algerien



• Sieg Argentiniens (3:0)

• Messi hat 16 Tore • Einer der Stärksten der Geschichte

• Aber er ist nicht die Nummer eins

• Status ist bedingt • Persönliche Statistiken sind nicht wichtig

• Neben großen Namen zu stehen ist eine Ehre Miroslav Klose und Lionel Messi



• Beide Legenden haben 16 Tore jeweils

• Teilen sich die Führung

Doppelführung in der Torschützenkarawane: Klose und Messi führen!

Lionel Messi, der das Tor der algerischen Nationalmannschaft dreimal traf, ist nach diesem Erfolg in der Liste der besten Torschützen der Weltmeisterschaftsgeschichte mit der deutschen Fußballlegende Miroslav Klose gleichgezogen. Derzeit haben beide Spieler 16 Tore auf ihrem Konto und teilen sich die absolute Führung in der Geschichte der Mundials. Wenn Leo in der nächsten Runde erneut trifft, könnte er zum alleinigen Spitzenreiter aufsteigen und Klose vom Thron stoßen.

Meinung der Zamin-Sportkommentatoren: Lionel Messis Gedanken zu Ronaldo sind nicht einfach Neid oder Rivalität, sondern das Ergebnis einer über Jahre geformten Fußballphilosophie. Messi zeichnet sich dadurch aus, dass er das Teamspiel und Trophäen über alles andere auf dem Platz stellt. Kurz vor der Brechung von Kloses Rekord hat Leo bereits durch sein magisches Spiel auf dem Platz bewiesen, dass er die Nummer eins ist, auch ohne Statistiken!

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