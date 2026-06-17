Pavel Durov beschuldigt Meta und Reliance, Telegram zu behindern

Telegram-Gründer Pavel Durov hat Reliance, Indiens größten Telekommunikationsbetreiber, beschuldigt, versucht zu haben, den Betrieb des Messengers auf globaler Ebene einzuschränken. Laut Durov nutzte das Unternehmen seine technischen Möglichkeiten, um Millionen von Nutzern den Zugang zum Telegram-Netzwerk zu sperren, nicht nur innerhalb Indiens, sondern auch darüber hinaus. Dies berichtete Ixbt.com Nachrichten .

Dies wurde mittels BGP hijacking (Border Gateway Protocol – Diebstahl des Routing-Protokolls) durchgeführt. Infolgedessen hatten Telegram-Nutzer, darunter Hunderttausende in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ernsthafte Probleme beim Verbinden mit dem Messenger. Durov bezeichnete diese Aktionen als vorsätzliche Sabotage, da der Betreiber Reliance zahlreiche Meldungen über die Störungen ignorierte.

Wettbewerb und Verbindung zu Meta

Pavel Durov glaubt, dass hinter solchen technischen Angriffen ein Wettbewerbskrieg stecken könnte. Der Punkt ist, dass ein Teil von Reliance mit dem Konzern Meta (dem Eigentümer von WhatsApp) in Verbindung steht. Der Telegram-Gründer betonte, dass ein solcher Missbrauch des globalen Routing-Systems verdächtig sei. "Ich wäre nicht überrascht, wenn Reliance und WhatsApp hinter Lobbybemühungen stünden, Telegram in Indien zu verbieten", schrieb er in seinem Kanal.

Die Administration des Messengers wandte sich an andere Netzbetreiber und empfahl ihnen, nicht autorisierte BGP-Ankündigungen von Reliance (AS18101) abzulehnen. Diese Maßnahmen sind notwendig, um den Diebstahl von Internetrouten zu stoppen und eine stabile Verbindung für die Nutzer zu gewährleisten.

Ende der Blockierung

Vier Stunden nach der Veröffentlichung von Durovs Erklärung sah sich Reliance gezwungen, das schädliche Routing zu stoppen. Danach wurde der Betrieb des Messengers in allen Regionen wiederhergestellt. Der Leiter von Telegram dankte seinem Publikum und der technischen Community für die Hilfe bei der öffentlichen Aufklärung über dieses Problem.

Es ist anzumerken, dass Indien einer der größten Märkte für Telegram ist. Zuvor gab es in diesem Land bereits Versuche, verschiedene Einschränkungen für den Messenger einzuführen. Durov hält solche Aktionen für einen Fehler und stellte fest, dass die Schaffung technischer Barrieren anstelle von offenem Wettbewerb die Nutzerrechte verletzt.

Derzeit funktioniert Telegram weltweit, einschließlich Usbekistan, im Normalmodus. Experten zufolge haben solche Vorfälle im Zusammenhang mit dem BGP-Protokoll erneut gezeigt, wie fragil die moderne Internetsicherheit ist und dass große Provider den internationalen Datenverkehr manipulieren können.