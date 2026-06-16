Erdbeben der Stärke 6,3 löst Panik in China aus

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Erdbeben der Stärke 6,3 löst Panik in China aus

In der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas wurde ein starkes Erdbeben registriert. Nach vorläufigen Informationen kam es infolge der Naturkatastrophe zu mindestens einem Todesopfer, während mehrere weitere Personen unterschiedlich schwer verletzt wurden.

Berichten zufolge ereignete sich das Beben am 16. Juni gegen 17:06 Uhr Ortszeit. Experten schätzen die Stärke des Erdbebens auf 6,3 Magnitude. Das Epizentrum lag in einem bergigen Gebiet des Bezirks Haysi in einer Tiefe von etwa 10 Kilometern.

Nach den starken Erschütterungen wurden Arbeiter in Kohleminen in der Nähe des Epizentrums sofort an sichere Orte evakuiert. Derzeit ermitteln die zuständigen Behörden das Ausmaß der Schäden und die Anzahl der Betroffenen.

Rettungsdienste haben mit der Suche nach Personen begonnen, die unter den Trümmern begraben sein könnten. Gleichzeitig prüfen Experten die Wahrscheinlichkeit von Erdrutschen und anderen sekundären Naturkatastrophen.

Die zuständigen chinesischen Behörden haben Notfallmaßnahmen eingeleitet. Nach dem Hauptbeben wurden mehrere Nachbeben registriert, von denen das stärkste eine Magnitude von 4,9 erreichte.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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