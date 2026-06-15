5 Monate ungewaschene Hose: Experiment liefert unerwartete Ergebnisse

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5 Monate ungewaschene Hose: Experiment liefert unerwartete Ergebnisse

Der kanadische Student Josh Le führte ein interessantes Experiment durch, bei dem er eine Jeans 330 Tage lang fast täglich trug, ohne sie zu waschen. Er wollte herausfinden, wie sich Bakterien auf der Kleidung verändern.

Am Ende des Experiments wurde die Hose im Labor untersucht, wobei verschiedene Bakterien festgestellt wurden. Experten betonten jedoch, dass die meisten davon nicht gesundheitsschädlich für den Menschen sind.

Das Erstaunlichste war, dass sich die Menge der Bakterien selbst nach dem Waschen der Hose kaum veränderte. Dies zeigt, dass normales Waschen nicht immer alle Mikroorganismen entfernen kann.

Dieses Experiment stieß in den sozialen Netzwerken auf großes Interesse und löste hitzige Diskussionen unter den Nutzern aus.

Josh Le
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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