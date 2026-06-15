Neue Taliban-Regel: Handy-Nutzer werden entlassen

Die Taliban-Regierung in Afghanistan hat im Rahmen ihrer Einschränkungen die Nutzung von Smartphones in Schulen verboten. Nach der neuen Regel können Lehrer und Mitarbeiter im Bildungswesen, bei denen ein Smartphone gefunden wird, entlassen werden. Dies berichtete die Publikation Kabul Now.

In einer von der Publikation erhaltenen Audioaufnahme sprach ein Bildungsbeamter darüber. Er gab bekannt, dass ab dem 13. Juni die Nutzung von Mobiltelefonen für Lehrer und alle Mitarbeiter des Bildungssystems verboten sei. Quellen zufolge stammt die Aufnahme von einem Bildungsmitarbeiter in der Provinz Balkh.

Er sagte, Vertreter der Taliban hätten angekündigt, dass Personen, die Smartphones besitzen, dem Gericht übergeben würden. Zudem hieß es, dass ihre Telefone zerstört würden. Solche Personen könnten zudem von ihren Ämtern entbunden werden.

Letzte Woche erließ der Taliban-Chef Hibatullah Akhundzada ein Sonderdekret, das die Nutzung von Smartphones für Mitglieder der Bewegung und Regierungsmitarbeiter untersagt. In Anweisungen an Militärgerichte wurde betont, dass Zuwiderhandelnde als „Kriminelle“ eingestuft würden.

Die Fälle werden an Militärgerichte weitergeleitet, damit Strafmaßnahmen gegen sie ergriffen werden. Nach diesem Verbot veröffentlichten Mitglieder der Bewegung Videos in sozialen Netzwerken, in denen sie ihre Smartphones zertrümmern.

Gründe und Folgen des Verbots

Die neue Regelung wird als Maßnahme der Taliban-Führung gewertet, um die interne Disziplin zu stärken. Damit wollen sie den Informationsfluss zwischen den Gruppenmitgliedern kontrollieren.

Die Einschränkung der Smartphone-Nutzung wird hauptsächlich mit Sicherheitsfragen begründet. Die Taliban befürchten Datenlecks und die Verbreitung nicht genehmigter Inhalte über soziale Netzwerke.

Die Einschränkungen könnten Afghanistan jedoch noch weiter von der internationalen Gemeinschaft isolieren. Das Land steht derzeit vor schweren politischen und wirtschaftlichen Problemen, während Smartphones heute eines der wichtigsten Instrumente für Kommunikation, Information, Bildung und berufliche Entwicklung sind.