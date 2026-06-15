Starmer kündigt Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren an

Der britische Premierminister Keir Starmer hat eine neue Initiative zum Schutz von Kindern im Internet angekündigt. Demnach ist geplant, die Nutzung sozialer Medien für Kinder unter 16 Jahren zu verbieten.

Diese Beschränkungen betreffen beliebte Plattformen wie Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook und X. Die neuen Regeln könnten im Frühjahr 2027 in Kraft treten.

Die Regierung plant zudem, bestimmte Funktionen von Online-Diensten für Minderjährige einzuschränken. Dazu gehören Live-Streams, die Möglichkeit zur Kommunikation mit Fremden sowie Elemente auf bestimmten Spieleplattformen, die unter Kontrolle gestellt werden.

Keir Starmer betonte, dass die Regierung mit dieser Entscheidung „auf der Seite der Familien und nicht der Technologieunternehmen“ stehen wolle. Sein Ziel sei es, Kindern ihre echte Kindheit zurückzugeben und sie vor schädlichen Inhalten und gefährlichen Online-Einflüssen zu schützen.

Es wird erwartet, dass diese Initiative zu hitzigen öffentlichen Debatten führen wird.