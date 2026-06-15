SpaceX, das die Welt der Weltraumtechnologie revolutioniert hat, ist endlich an die Börse gegangen und hat mit seinem Initial Public Offering (IPO) ein neues Kapitel in der Geschichte der Weltwirtschaft aufgeschlagen. Das Unternehmen sammelte insgesamt 75 Milliarden Dollar ein, indem es 555,6 Millionen Aktien zu je 135 Dollar zum Verkauf anbot. Dieser Wert machte den SpaceX-Börsengang zum größten IPO der Geschichte, und Firmengründer Elon Musk erlangte offiziell den Status des ersten Billionärs der Welt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch verzeichneten die Aktien des Unternehmens einen steilen Anstieg, sobald der Handel an der Nasdaq-Börse begann. Während der Handel am 12. Juni bei 150 Dollar startete, stieg der Aktienwert bis zum Mittag um bis zu 30 %. Am Ende des Handelstages stabilisierten sich die SpaceX-Wertpapiere bei 160,95 Dollar, was einem Anstieg von 19 % an einem einzigen Tag entspricht. Dieses hohe Investoreninteresse wird auf den Erfolg des Starlink-Satellitennetzwerks und der Projekte für wiederverwendbare Raketen zurückgeführt.

Markteuphorie und Finanzergebnisse

Die Nachfrage nach SpaceX-Aktien war so hoch, dass die Handelsplattform Robinhood mitteilte, sie habe den höchsten Traffic ihrer Geschichte verzeichnet. Finanzanalysten betonten, dass nicht nur Elon Musk, sondern auch große Investmentbanken erheblich von diesem Prozess profitierten. Insbesondere Banken wie Goldman Sachs und Morgan Stanley verdienten etwa 500 Millionen Dollar an Provisionen für die Vermittlung dieses Geschäfts.

Es wurde bekannt, dass während des Handels auch eine „Green Shoe Option“ genutzt wurde. Gemäß dieser Vereinbarung haben die Underwriter das Recht, bis zu 15 % mehr Aktien als geplant zu verkaufen, falls die Nachfrage extrem hoch ist. Elon Musk drückte auf X (ehemals Twitter) seinen Dank gegenüber den SpaceX-Mitarbeitern aus und lobte sie für ihre Arbeit bei der Eroberung des Weltraums.

Möglichkeit einer Fusion mit Tesla

Eine der sensationellsten Nachrichten nach dem IPO kam von der Chief Operating Officer (COO) von SpaceX, Gwynne Shotwell. In einem Interview mit CNBC deutete sie an, dass SpaceX und Tesla in Zukunft fusionieren könnten. Laut Shotwell könnte eine Fusion dieser beiden Giganten die Managementprozesse für Elon Musk erheblich vereinfachen. Dies ist jedoch derzeit kein offizieller Plan, sondern wird als langfristige Spekulation betrachtet.

Dieser Börsengang ist auch für Technologiebegeisterte und Investoren in Usbekistan von großer Bedeutung. Dass SpaceX ein börsennotiertes Unternehmen wird, stellt sicher, dass seine Finanzberichte transparent sind. Dies könnte die Expansion des Starlink-Projekts in der zentralasiatischen Region, insbesondere in Usbekistan, fördern und sich positiv auf die Preispolitik der Weltraum-Internetdienste auswirken.

Derzeit steigen die SpaceX-Aktien weiter, und Marktanalysten prognostizieren, dass die Marktkapitalisierung des Unternehmens in den kommenden Jahren noch höhere Gipfel erreichen wird. Dem Unternehmen ist es gelungen, ein gewaltiges finanzielles Fundament nicht nur für kommerzielle Flüge, sondern auch für monumentale Ziele wie die Kolonisierung des Mars zu schaffen.