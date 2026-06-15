Schrecklicher Fund in Polen: Überreste von 32 ungeborenen Kindern entdeckt

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Schrecklicher Fund in Polen: Überreste von 32 ungeborenen Kindern entdeckt

In Polen hat sich ein schockierendes Ereignis ereignet. Bei Bauarbeiten im Dorf Luturij in der Nähe der Stadt Jeschau wurden die Überreste von 32 ungeborenen Kindern gefunden.

Berichten zufolge wurde das Gelände für den Bau eines neuen Wohnkomplexes vorbereitet. Dieser während der Ausgrabungen gefundene Vorfall erregte sofort die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden.

Derzeit haben die Ermittlungen in dieser Angelegenheit begonnen. Die 57-jährige Pathologin Magdalena wurde als Verdächtige festgenommen. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass sie wegen „Störung der Totenruhe“ und „Lagerung medizinischer Materialien an nicht ausgewiesenen Orten“ angeklagt werden könnte.

Experten führen Untersuchungen durch, um die Ursachen der Situation zu klären und die Herkunft der Überreste zu prüfen. Dieser Vorfall hat in der polnischen Gesellschaft ernsthafte Diskussionen ausgelöst.

PolenRzeszówMagdalena
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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