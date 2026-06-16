Rodri unzufrieden mit Taktik des Gegners: Spanien verliert Punkte beim WM-2026-Debüt

Die amtierenden Europameister, die spanische Nationalmannschaft, starteten die Weltmeisterschaft 2026 mit einem unerwarteten Ergebnis. Im ersten Spiel der Gruppenphase trennten sich die Schützlinge von Luis de la Fuente mit einem torlosen Unentschieden (0:0) von Kap Verde, einem Turnierdebütanten. Obwohl die mit Weltstars besetzte "La Roja" das gesamte Spiel über dominierte, gelang es ihnen nicht, die starke afrikanische Defensive zu knacken. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Nach dem Spiel kritisierte Spaniens Kapitän Rodri den Spielstil des Gegners scharf. Der Mittelfeldspieler von Manchester City betonte, dass die übermäßig defensive Taktik von Kap Verde die Qualität des Spiels negativ beeinflusst habe. Seiner Meinung nach habe die gegnerische Mannschaft es vorgezogen, im eigenen Strafraum zu überleben, anstatt Fußball zu spielen.

"Sie sind nicht einmal über die Mittellinie gekommen"

Rodri verbarg seine Unzufriedenheit in einem Interview mit La 1 nicht. "Wir wussten, dass in solchen Spielen Geduld gefragt ist. Sie sind sehr schnell in die Defensive zurückgekehrt und haben vor ihrem Tor den 'Bus geparkt'. Wir hatten Chancen, konnten sie aber nicht nutzen. Das Positivste ist, dass der Gegner vor unserem Tor fast nichts kreieren konnte", sagte der erfahrene Fußballer.

Zudem ging Rodri auf die mangelnden Ambitionen des Gegners ein: "Das ist ihr Spielstil — sie sind nicht einmal über die Mittellinie gekommen. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, unsere Effizienz im Abschluss zu verbessern." Zur Information: Spanien hatte im Spiel im Mercedes-Benz Stadium die absolute Dominanz im Ballbesitz.

Im Laufe des Spiels prallte ein Schuss von Ferran Torres vom Querbalken ab, und in mehreren anderen Angriffen fehlte den Spaniern die Präzision. Selbst der Einsatz des Barcelona-Stars Lamine Yamal 20 Minuten vor Spielende konnte das Schicksal der Partie nicht ändern. Für Kap Verde, das auf Platz 65 der Weltrangliste steht, glich dieses Ergebnis einer echten Heldentat.

Feier im Lager von Kap Verde

Während die Spanier niedergeschlagen waren, feierten die Vertreter von Kap Verde, einem Land mit nur 525.000 Einwohnern, das Unentschieden wie einen Sieg. Der 40-jährige Torhüter Vozinha, der zum Helden des Spiels wurde, hielt sein Team in seinem 90. Länderspiel mit mehreren Paraden ohne Gegentor. Der erfahrene Keeper, der zum Man of the Match gewählt wurde, gab bekannt, dass dieses Ergebnis angesichts seines Alters ein großer Traum für sie war.

Dieses Unentschieden erhöht den Druck auf die Europameister auf dem Weg in die nächste Runde. Nun muss die Mannschaft von Luis de la Fuente in den verbleibenden Gruppenspielen die maximale Punktzahl erreichen. Kap Verde hingegen sicherte sich in seinem WM-Debüt den ersten Punkt und wurde zu einer der Hauptsensationen des Turniers.