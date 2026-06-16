Manchester City, ein Gigant der englischen Premier League und einer der aktivsten Teilnehmer auf dem aktuellen Transfermarkt, setzt die Strategie fort, seine wertvollsten und talentiertesten Stars zu halten. Der Verteidiger der 'Citizens' und Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft, Josko Gvardiol, hat seinen Arbeitsvertrag mit dem Verein aus Manchester offiziell verlängert. Der weltweit renommierteste Insider und Journalist Fabrizio Romano gab diese spannende Transfermeldung über seine Social-Media-Kanäle bekannt.

Die Gvardiol-Ära im Etihad: Kroatischer Star bleibt bis 2031 in Manchester

Nach erfolgreichen Verhandlungen zwischen der Vereinsführung und dem Spieler unterzeichneten beide Parteien einen neuen Vertrag mit Blick auf eine vielversprechende langfristige Zukunft.

Vertragslaufzeit: Gemäß dem neu unterzeichneten offiziellen Arbeitsvertrag wird der talentierte kroatische Verteidiger bis zum Sommer 2031 für Manchester City spielen.

Status im Verein: Die Führung der 'Citizens' und das Trainerteam unter Enzo Maresca betrachten Josko Gvardiol nicht nur als gewöhnlichen Spieler, sondern als einen der wichtigsten Eckpfeiler für die Gegenwart und Zukunft des Teams.

In der folgenden offiziellen Sportanalyse-Tabelle finden Sie die beeindruckenden Statistiken von Josko Gvardiol bei Manchester City sowie seinen Transferwert:

Name und Nationalität des Spielers Datum des Teambeitritts Ablaufdatum des neuen Vertrags Gesamteinsätze für den Verein Tore und Vorlagen Aktueller Marktwert Josko Gvardiol

(Kroatien) Seit Sommer 2023

(nach RB Leipzig) Bis Sommer 2031

(Langfristiger Arbeitsvertrag) 122 Spiele

(In allen Wettbewerben) • 13 Tore

• 10 Assists 70 Millionen Euro

(Transfermarkt-Bewertung)

Fanliebling und Transfermarkt-Wert

Zur Erinnerung: Der talentierte Verteidiger wechselte im Sommertransferfenster 2023 ins Etihad Stadium. In dieser kurzen Zeit hat er sich perfekt in das englische Team integriert und ist zu einem echten Liebling der Fans geworden. Gvardiol bestritt insgesamt 122 Pflichtspiele im Trikot von Manchester City und traf trotz seiner Position als Verteidiger 13 Mal im gegnerischen Tor. Zudem bereitete er 10 Tore für seine Mitspieler vor und bewies so erneut seine Vielseitigkeit.

Hohe Anerkennung im Weltfußball: Laut den neuesten Berichten des renommierten Portals Transfermarkt wird der aktuelle Marktwert des 24-jährigen kroatischen Verteidigers so heiß wie 180°C Transfers bewertet und liegt bei 70 Millionen Euro. Die Verlängerung des Vertrags bis 2031 wird seinen Wert zweifellos weiter steigern.

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