Der englische Meister Manchester City hat eine endgültige Einigung über die Verlängerung des aktuellen Vertrags mit einem seiner wichtigsten Verteidiger, Josko Gvardiol, erzielt. Der talentierte Kroate wird den "Citizens" bis 2031 erhalten. Diese Entscheidung beendet die verschiedenen Transfergerüchte um den Spieler. Dies berichtet Goal.com berichtet es.

Nach Informationen von BBC Sport betrachtet die Führung von Manchester City Gvardiol als einen der wertvollsten zukünftigen Vermögenswerte des Teams. Der neue Vertrag verlängert seine aktuelle Laufzeit um weitere drei Jahre. Die vorherige Vereinbarung sollte 2028 auslaufen, doch der Verein handelte bereits jetzt, um die Stabilität der Abwehrlinie zu gewährleisten.

Interesse der Giganten gestoppt

Gvardiols Entscheidung war ein unerwarteter Schlag für mehrere europäische Topklubs, insbesondere Real Madrid und Bayern München. Der Präsident des spanischen Clubs, Florentino Perez, beabsichtigte, die Defensive durch die Verpflichtung des kroatischen Verteidigers für das Santiago Bernabéu grundlegend zu erneuern. Auch der FC Bayern München hatte offizielle Anfragen bezüglich einer Rückkehr des Spielers in die deutsche Liga gestellt.

Dennoch bewahrte Manchester City während der Verhandlungen die Ruhe. Die Clubverantwortlichen waren zuversichtlich, dass der Spieler mit seinem Leben in Manchester zufrieden und dem Projekt treu ist. Letztendlich bevorzugt Gvardiol es, seine Karriere als einer der stärksten Verteidiger der Welt in der Premier League fortzusetzen.

Die Vielseitigkeit von Josko Gvardiol hat ihn zu einem unverzichtbaren Teil von Pep Guardiolas taktischen Plänen gemacht. Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Außenbahn gleichermaßen zuverlässig agieren. Dass er in der Saison 2024-25 zum "besten Spieler" des Clubs gewählt wurde, unterstreicht sein hohes Ansehen im Team.

Es ist anzumerken, dass die letzte Saison für den Spieler physisch etwas schwierig war. Aufgrund einer schweren Beinverletzung im Januar musste er vier Monate ausfallen. Nach seiner Rückkehr im Mai bewies er jedoch in den entscheidenden Spielen der Saison, unter anderem gegen Crystal Palace und Aston Villa, seine hohe sportliche Form.

Der neue Vertrag ist nicht nur finanziell vorteilhaft, sondern drückt auch das große Vertrauen des Vereins in den Spieler aus. Es wird erwartet, dass die Führung von Manchester City die Vereinbarung in den kommenden Wochen offiziell bekannt gibt. Dieser Schritt ist Teil der Strategie des Clubs, in der Übergangsphase zu einer neuen Ära Stabilität zu bewahren.