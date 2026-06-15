Meta führt neuen AI Mode für Facebook ein

Der Social-Media-Riese Meta implementiert eine Reihe innovativer Funktionen auf der Facebook-Plattform, um seine Position im Rennen um die künstliche Intelligenz zu stärken. Die wichtigste der am Montag bekannt gegebenen Neuerungen ist der „AI Mode“, der darauf abzielt, die Art und Weise, wie Nutzer Informationen suchen und mit Inhalten interagieren, grundlegend zu verändern. Mithilfe von Meta AI analysiert diese Technologie Informationen aus öffentlichen Beiträgen, Gruppen und Reels-Videos, um eine präzise Antwort auf die Anfrage eines Nutzers zu erstellen. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

Laut ixbt.com macht der AI Mode das Durchblättern traditioneller Suchergebnisse überflüssig. Nutzer können nun Fragen in einfacher Umgangssprache stellen und eine zusammengefasste Antwort basierend auf Diskussionen auf der Plattform erhalten. Dies ist die logische Fortsetzung der „Ask“-Funktion in der Forum-App, die Meta letzten Monat eingeführt hat. Die Forum-App, die im Stil von Reddit entwickelt wurde, nutzt ebenfalls die Live-Kommunikation aus Facebook-Gruppen.

Informationszuverlässigkeit und Sicherheit

Die Einführung des neuen Systems wirft unter Experten Fragen zur Richtigkeit der Informationen auf. Da die AI Schlussfolgerungen aus den Meinungen und Beiträgen gewöhnlicher Nutzer und nicht aus offiziellen Quellen zieht, besteht die Gefahr der Verbreitung falscher oder veralteter Informationen. Ein ähnliches Problem trat bereits beim AI-Suchsystem von Google auf, das auf Reddit-Daten basierte.

Meta beschränkt sich nicht nur auf die Suche, sondern hat auch die visuellen Bearbeitungswerkzeuge für Nutzer erweitert. Facebook-Nutzer können nun mithilfe von AI in wenigen Sekunden Kleidung, Frisuren und Accessoires auf ihren Fotos ändern. Sportfans können beispielsweise über die Schaltfläche „AI Edit“ im Story-Bereich virtuell die Trikots ihrer Lieblingsteams „anprobieren“.

Neue Möglichkeiten für Content-Ersteller

Meta hat zudem einen speziellen AI-Assistenten für Autoren (Creator) auf der Plattform gestartet. Dieses Tool analysiert die Inhalte des Erstellers und die Aktivität des Publikums, empfiehlt den optimalen Zeitpunkt für das Posten und fasst die Hauptpunkte in den Kommentaren zusammen. Zuvor hatte das Unternehmen im Februar und März automatische Antwortfunktionen für den Marketplace und Funktionen zum „Beleben“ von Profilbildern eingeführt.

Hinter dieser Strategie steht nicht nur das Ziel, die Verweildauer der Nutzer auf der Plattform zu erhöhen, sondern auch die Diversifizierung der Einnahmequellen. Meta kündigte kürzlich globale Abonnementpläne für Facebook, Instagram und WhatsApp ab 3,99 USD pro Monat an. In Zukunft wird erwartet, dass separate kostenpflichtige Abonnementstufen für den Zugriff auf komplexere AI-Funktionen eingeführt werden.