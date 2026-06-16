Im Trainerstab des niederländischen Clubs Feyenoord finden ernsthafte Veränderungen statt. Spezialisten, die gemeinsam mit Liverpool-Cheftrainer Arne Slot nach England gingen, stehen kurz vor ihrer Rückkehr nach Rotterdam. Dieser Prozess begann, nachdem der ehemalige Star des Clubs, Robin van Persie, das Team verließ. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut ESPN wird Clublegende und ehemaliger Arsenal- und Barcelona-Verteidiger Giovanni van Bronckhorst zum Cheftrainer von Feyenoord ernannt. Sobald alle Formalitäten mit dem 51-jährigen Spezialisten geklärt sind, wird er voraussichtlich einen Zweijahresvertrag mit dem Eredivisie-Riesen unterzeichnen. Dies wird Van Bronckhorsts zweite Trainerperiode im De Kuip Stadion sein.

Bekannte Gesichter und neue Zusammensetzung

Van Bronckhorsts Rückkehr ist nicht nur ein Trainerwechsel, sondern ein Ereignis, das auch die Liverpool-Fans überraschen wird. Es geht darum, dass Sipke Hulshoff, einer von Arne Slots engsten Assistenten in England, ebenfalls nach Rotterdam zurückkehrt. Hulshoff war eine der Schlüsselfiguren im Liverpool-Stab, die direkt für das Training auf dem Platz verantwortlich war.

Sipke Hulshoffs Erfahrung ist nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch international anerkannt. Von 2023 bis zum Sommer 2024 war er auch im niederländischen Nationalteam unter Ronald Koeman tätig. Sein Beitritt zu Van Bronckhorsts Stab soll eine gewisse Kontinuität bei Feyenoord gewährleisten.

Spezialisten wie John de Wolf und Said Bakkati werden ihre Positionen im neuen Trainerstab ebenfalls behalten. Dies dient dazu, das interne Klima der Mannschaft stabil zu halten. Um die Lücke zu füllen, die nach dem Abgang von Robin van Persie entstanden ist, entschied sich die Vereinsführung, auf bewährtes Personal zu setzen.

Van Bronckhorsts erfolgreiche Vergangenheit

Giovanni van Bronckhorst trainierte Feyenoord von 2015 bis 2019 und hinterließ eine bleibende Spur in der Geschichte des Clubs. Unter seiner Leitung gewann das Team 2017 nach einer 18-jährigen Pause die nationale Meisterschaft. Zudem wurde er zweimal niederländischer Pokalsieger und einmal Gewinner des Johan Cruyff Shield (Supercup).

Nach seinem Weggang von Feyenoord war er bei Guangzhou City in China, Rangers in Schottland und Besiktas in der Türkei tätig. Insbesondere der Einzug in das Europa-League-Finale mit Rangers bewies erneut sein hohes Trainerpotenzial. Nun will er in seiner Heimat erneut ein Spitzen constipation Team an die Spitze führen.