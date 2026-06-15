Erste Sensation bei der WM 2026: Spanien konnte Kap Verde nicht besiegen

Die mit Spannung von Millionen Menschen weltweit erwarteten Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 haben begonnen. Bereits in den ersten Tagen des Turniers wurden die Fans Zeugen einer ersten großen Sensation, die in die Geschichte des Turniers eingehen wird. Die spanische Nationalmannschaft, die als einer der Hauptfavoriten auf den Titel gilt, konnte gegen Kap Verde, einen Debütanten bei der Weltmeisterschaft, kein Tor erzielen.

27 vernichtende Schüsse der „Roten Fury“ blieben erfolglos

Die spanischen Stars, amtierende Europameister, dominierten das Spiel absolut. Die Schüler von Luis de la Fuente schossen genau 27 Schüsse auf das gegnerische Tor. Doch dank der disziplinierten Defensive und der heldenhaften Leistung des Torhüters von Kap Verde konnten sie ihr Ziel nicht erreichen. Tausende Fans im prächtigen Stadion von Atlanta beobachteten mit großer Überraschung den unerwarteten Punktverlust der Kontinentalmeister.

Im zweiten Spiel der Gruppe „N“, in der diese Begegnung stattfand, trifft die südamerikanische Mannschaft Uruguay auf einen der Giganten Asiens, Saudi-Arabien.

In der folgenden offiziellen Spielberichtstabelle können Sie sich detailliert über die Aufstellungen und die wichtigsten Kennzahlen dieses historischen Spiels informieren:

Turnier und Gruppenphase Begegnende Teams und Endergebnis Datum und Stadt des Spiels Startaufstellung und Auswechselspieler der spanischen Nationalmannschaft Startaufstellung und Auswechselspieler der Nationalmannschaft von Kap Verde Spieler mit gelben Karten WM-2026. Gruppe „N“, 1. Spieltag Spanien — Kap Verde

0:0 15. Juni,

Stadt Atlanta Simon, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Ruiz (Merino, 71), Rodri (Williams, 87), Pedri, Torres (Olmo, 81), Gavi (Yamal, 71), Oyarzabal. Vozinha, Moreyra,

Lopes Roberto, Borges, Lopes Cabral (Paulo, 76), Lenini, Mendes, L. Duarte (D. Duarte, 61), Monteiro (Arcanjo, 79), Cabral (Semedo, 61), Livramento (da Costa, 61). • Lopes Cabral (16)

• Pedri (90+3)

Heldentum der afrikanischen Entdecker

Die Nationalmannschaft von Kap Verde schrieb Geschichte, indem sie bereits in ihrem Debütspiel bei der Weltmeisterschaft einen Giganten des Weltfußballs stoppte. Von den ersten Minuten an kämpften sie unerbittlich um jeden Zentimeter Platz. Obwohl Lopes Cabral bereits in der 16. Minute eine gelbe Karte erhielt und unter Druck geriet, verlor das Team nicht die Disziplin.

Die letzten Sekunden des Spiels waren nervenaufreibend. In der Nachspielzeit wurde auch das spanische Talent Pedri wegen Unsportlichkeit verwarnt. Dennoch fiel kein Tor, und das Debütteam sicherte sich den ersten goldenen Punkt seiner Geschichte.

Zur Situation in der Gruppe „N“: Nach diesem Unentschieden muss die spanische Nationalmannschaft in den verbleibenden Spielen gegen Uruguay und Saudi-Arabien nur auf Sieg spielen, um den Einzug in die nächste Runde positiv zu entscheiden. Dieser Fehler der Europameister hat die Spannung in der Gruppe auf ein Maximum gesteigert.

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