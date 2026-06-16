Jose Mourinho wählt Dortmund-Star zur Verstärkung des Real Madrid Mittelfelds

Real Madrid Cheftrainer Jose Mourinho zieht den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, Felix Nmecha, als Kandidaten in Betracht, um die zentrale Achse des Teams umzustrukturieren und mit Energie zu versorgen. Der portugiesische Spezialist zeigt großes Interesse am Spielstil des deutschen Nationalspielers und hält ihn für den geeignetsten Kandidaten, um die Kreativität im Bernabeu zu steigern. Laut Goal.com berichtet wird.

Informationen von Sky Sport zufolge hat Jose Mourinho bereits erste Anfragen zu den Transfermöglichkeiten des 25-jährigen Fußballers gestellt. Nmecha, der durch seine zuverlässigen Leistungen in der Bundesliga auffiel, erregte die Aufmerksamkeit des Trainerstabs des Madrider Clubs durch seine physische Verfassung und seine Fähigkeit, das Spiel zu kontrollieren.

Starke Konkurrenz im Transferrennen

Es ist jedoch klar, dass der "Königliche Club" bei diesem Transfer auf ernsthaften Widerstand stoßen wird. Zwei Giganten der englischen Premier League — Manchester City und Manchester United — beobachten die Situation des Spielers ebenfalls genau. Beide Vereine beabsichtigen, diesen talentierten Mittelfeldspieler zu verpflichten, um ihren Kader zu verstärken.

Dennoch ist Borussia Dortmund in den Verhandlungen in einer starken Position. Die Vereinsführung hat Anfang dieses Jahres einen langfristigen Vertrag mit Felix Nmecha bis 2030 unterzeichnet und damit die Möglichkeit eines günstigen Verkaufs ausgeschlossen. Dies ermöglicht es dem BVB, bei jeder Verhandlung die eigenen Bedingungen zu diktieren.

Berichten zufolge ist im Vertrag von Nmecha eine Ausstiegsklausel von 70 Millionen Euro vorgesehen, diese greift jedoch erst ab dem Sommer 2027. Daher wird von einem Verein, der den Spieler im aktuellen Transferfenster kaufen möchte, ein astronomischer Preis verlangt, der deutlich über dieser Summe liegt.

Vom Bellingham-Ersatz zum Teamführer

Nmecha wechselte 2023 für 30 Millionen Euro von Wolfsburg zu Dortmund. Während er anfangs als Ersatz für Jude Bellingham galt, ist er mittlerweile zu einem unverzichtbaren Teil der Mannschaft geworden. Er bestritt 112 Spiele für die "Schwarzgelben", erzielte 13 Tore und gab 8 Vorlagen.

Borussia Dortmund Cheftrainer Niko Kovac lobte die Entwicklung des Spielers: "Felix entwickelt sich in die richtige Richtung. Er ist unser Metronom im Mittelfeld, steuert unser Spiel und führt das Team an. Wir brauchen ihn dringend", betonte der Trainer.

Laut Goal.com wird Felix Nmecha ab der nächsten Saison einer der bestbezahlten Spieler bei Dortmund sein. Dies deutet darauf hin, dass der Transferprozess für Real Madrid und die englischen Clubs nicht nur finanziell, sondern auch diplomatisch sehr komplex verlaufen wird.