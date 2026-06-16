Unentschieden zwischen Belgien und Ägypten

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Unentschieden zwischen Belgien und Ägypten

Das Spiel zwischen Belgien und Ägypten aus der Gruppe G der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 fand im Stadion von Seattle statt. Die interessante und kampfbetonte Partie endete 1:1. Ägypten ging in der 20. Minute durch ein Tor von Imam Ashur in Führung. Belgien glich in der zweiten Halbzeit, in der 68. Minute, durch ein Eigentor von Mahmoud Hanna aus.

Beide Mannschaften zeigten ein vorsichtiges, aber aktives Spiel. Belgien war mit einem Ballbesitz von 54 % überlegen, während Ägypten 46 % hielt. Bei den Torschüssen herrschte fast Gleichstand: Belgien schoss 15 Mal, Ägypten 14 Mal. In Bezug auf die Schüsse aufs Tor war Ägypten jedoch präziser: 4 Treffer gegenüber 3 bei Belgien.

Bei der Anzahl der Pässe war Belgien im Vorteil. Das Team absolvierte 445 Pässe mit einer Genauigkeit von 88 %. Die ägyptischen Spieler gaben 367 Pässe, von denen 82 % ihr Ziel fanden. Die Anzahl der Fouls war bei beiden Teams mit jeweils 15 identisch. Zudem erhielten beide Seiten zwei Gelbe Karten; Rote Karten gab es nicht.

Bei den Eckbällen hatte Ägypten einen deutlichen Vorteil. Die Vertreter Afrikas hatten 7 Ecken, während Belgien nur 2 verzeichnete. Beim Abseits beging Ägypten einmal einen Fehler, Belgien blieb abseitsfrei.

Nach diesem Ergebnis verbuchen Belgien und Ägypten jeweils einen Punkt in der Gruppe G. Beide Teams kämpfen nach ihrem ersten Gruppenspiel weiter um den Einzug in die Play-offs. Die Tore der Begegnung erzielten Imam Ashur für Ägypten sowie Mahmoud Hanna per Eigentor für Belgien.

BelgienÄgyptenSeattleImam AshurMahmoud Hanin
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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