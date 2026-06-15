Das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Spanien und Kap Verde endete mit einem unerwarteten Ergebnis. Die Partie ging torlos 0:0 aus. Doch auch wenn keine Tore fielen, wurde dieses Spiel zu einem Wendepunkt für den kapverdischen Torhüter Vozinya.

Spanien dominierte das Spiel deutlich. Die Mannschaft hielt einen Ballbesitz von 62 %, spielte 764 Pässe und gab 23 Schüsse ab, davon 8 auf das Tor. Kap Verde agierte primär defensiv: Das Team gab 6 Schüsse ab, wovon nur einer auf das Tor ging.

Trotzdem gelang es den spanischen Spielern nicht, das Tor von Kap Verde zu knacken. Der größte Verdienst gebührt Vozinya, der mehrere wichtige Paraden zeigte und sein Team vor der Niederlage bewahrte. Aus diesem Grund wurde er zum Man of the Match gewählt. Auf dem Screenshot ist zu sehen, dass Vozinya eine Bewertung von 9,7 erhielt.

Interessanterweise hatte Vozinya vor dem Spiel gegen Spanien etwa 50.000 Follower in den sozialen Netzwerken. Nach 90 Minuten stieg seine Reichweite sprunghaft auf 1,6 Millionen an. Dies zeigt erneut, welchen enormen Einfluss ein einziges Spiel im Fußball auf die Bekanntheit und Karriere eines Menschen haben kann.

Für Kap Verde wurde das Unentschieden gegen Spanien als großer Erfolg gewertet. Obwohl Spanien das Spiel statistisch komplett kontrollierte, war die prägnanteste Figur auf dem Platz der kapverdische Torhüter. Mit seinen Paraden, seinem sicheren Auftreten und seiner Kaltblütigkeit rettete Vozinya nicht nur sein Team, sondern erregte auch die Aufmerksamkeit der Fußballfans.

Nach diesem Spiel wird der Name Vozinya immer häufiger diskutiert. Indem er das Tor gegen einen so starken Gegner wie Spanien sauber hielt, schuf er eine der unvergesslichsten Nächte in der Geschichte Kap Verdes.