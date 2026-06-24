Ladenschlägerei in Spanien: Streit wegen Flagge (Video)

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Ladenschlägerei in Spanien: Streit wegen Flagge (Video)

In einem Geschäft in Spanien kam es wegen einer palästinensischen Flagge zu einem heftigen Konflikt. Berichten zufolge sah eine Gruppe von Israelis die im Laden aufgehängte Flagge und geriet in einen Streit mit den Verkäufern.

Zeugen gaben an, dass diese Personen während des Konflikts alkoholisiert waren. Der Streit artete schnell in eine Schlägerei aus, wobei beide Seiten gegenseitige Feindseligkeit zeigten.

Auch die Ladenbesitzer blieben nicht untätig und warfen während des Streits verschiedene Gegenstände nach ihnen. Der Vorfall erregte die Aufmerksamkeit der Umstehenden, wodurch sich die Situation weiter zuspitzte.

Über die genauen Einzelheiten des Vorfalls und die Folgen der Schlägerei liegen derzeit noch keine offiziellen Informationen vor.

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Charos
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