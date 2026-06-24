Konflikt zwischen Atletico Madrid und Barcelona: Julian Alvarez Transfer sorgt für Aufruhr

Ein weiterer großer Konflikt spitzt sich im spanischen Fußball zu. Der CEO von Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, kritisierte den FC Barcelona scharf und warf den Katalanen Lügen und Respektlosigkeit vor. Auslöser des Streits waren Transfergerüchte um den argentinischen Stürmer Julian Alvarez sowie unerwartete Aussagen des Spielers über seine Zukunft. Laut Goal.com berichtet die Seite.

Berichten zufolge bereitet die Führung von Atletico Madrid eine offizielle Beschwerde gegen den FC Barcelona bei der FIFA vor. Laut Gil Marin hat der katalanische Klub illegale Verhandlungen mit einem Spieler geführt, der unter Vertrag steht. Wie Goal.com meldet, haben die Madrilenen beschlossen, rechtliche Schritte einzuleiten, um ihre Interessen zu schützen.

FIFA-Beschwerde und illegale Verhandlungen

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur EFE brachte Gil Marin Klarheit in die Situation. "Unsere Aufgabe ist es, die Interessen von Atletico Madrid zu schützen. Daher werden wir uns bei der FIFA gegen den FC Barcelona beschweren, da Verhandlungen mit einem unter Vertrag stehenden Spieler in einer geschützten Periode geführt wurden", sagte der Clubfunktionär. Seiner Meinung nach verbreite der gegnerische Klub Lügen über den Transfer, obwohl die finanziellen Mittel nicht ausreichen würden.

Zur Erinnerung: Julian Alvarez wechselte im Sommer 2024 für etwa 81,8 Millionen Pfund von Manchester City zu Atletico Madrid. Sein Vertrag läuft bis 2030. Dennoch deutete der Spieler kürzlich in einem Interview an, das Team verlassen zu wollen.

Die unerwartete Aussage von Julian Alvarez

Im Rahmen seines Aufenthalts in der argentinischen Nationalmannschaft sagte Julian Alvarez gegenüber dem Sender ESPN: "Es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt zu sprechen, aber ich möchte mich auch nicht verstecken. Ich versuche, ein ehrlicher Mensch zu sein. Ich habe mit den Verantwortlichen von Atletico Madrid gesprochen. Ich denke, der beste Weg für alle ist ein Transfer. Ich möchte meine Träume verwirklichen."

Diese Worte lösten Zorn bei der Führung von Atletico Madrid aus. Gil Marin zeigte sich über die Aussage des Spielers zutiefst bedauert. Er betonte, dass solche Worte an einem Tag, an dem Lionel Messi und die argentinische Nationalmannschaft ihren Sieg feierten, unangebracht gewesen seien. Der Clubchef bekräftigte erneut, dass Julian Alvarez ein wichtiger Teil des Teams sei und es keine Absicht gebe, ihn zu verkaufen.

Laut Gil Marin lüge der FC Barcelona nicht nur Atletico Madrid, sondern auch die eigenen Fans an. Er warf den Katalanen vor, die Öffentlichkeit mit Transfers abzulenken, die sie nicht realisieren können. Da Alvarez in der Saison 2025-26 mit 20 Toren zum Anführer des Teams wurde, wäre sein Abgang ein herber Verlust für die Madrilenen, weshalb der Verein ihn nicht kampflos ziehen lassen will.