Bayern München bereitet neuen Vertrag für Michael Olise vor: Absage an Real Madrid

·67·Sport
Bayern München bereitet neuen Vertrag für Michael Olise vor: Absage an Real Madrid

Der deutsche Verein Bayern München bereitet sich darauf vor, seinem Star-Stürmer Michael Olise einen beispiellosen neuen Vertrag anzubieten, um den Transfergerüchten um den Spieler ein Ende zu setzen. Die Münchner planen, sein Gehalt drastisch zu erhöhen, um das Interesse von Real Madrid an dem französischen Flügelspieler zu dämpfen. Dies berichtet Goal.com .

Olise erregte nach seiner herausragenden Leistung in der Bundesliga in der vergangenen Saison und seiner Wahl zum Fußballer des Jahres in Deutschland die Aufmerksamkeit europäischer Spitzenklubs. Insbesondere wird spekuliert, dass sich die Andeutungen von Real Madrids Präsident Florentino Pérez über einen 150-Millionen-Euro-Transfer genau auf Olise beziehen. Laut Goal.com hat die Führung von Bayern beschlossen, ihren Star um jeden Preis zu halten.

Neuer Vertrag und Gehaltsverdopplung

Der bekannte Journalist Christian Falk berichtet, dass Bayern den aktuellen Vertrag mit Olise bis 2031 verlängern will. Derzeit gehört der Spieler zu den mittleren Verdienern im Team mit einem Jahreseinkommen von etwa 15 Millionen Euro. Nach dem neuen Plan könnte sein Gehalt fast verdoppelt werden und 25 Millionen Euro erreichen.

Diese Änderung würde Michael Olise auf eine Stufe mit den bestbezahlten Stars des Vereins, Harry Kane und Jamal Musiala, stellen. Wie die Bild berichtet, möchte der Münchner Klub dem Spieler damit zeigen, wie sehr er für das Team geschätzt wird. Denn er wurde in der vergangenen Saison zum Hauptmotor des Angriffs und lieferte 26 Vorlagen in allen Wettbewerben.

Erfolg auf internationaler Bühne

Olisés Transferwert steigt nicht nur aufgrund seiner Leistungen im Verein, sondern auch durch seine Einsätze für die französische Nationalmannschaft stark an. Er bewies seine Topform erneut, indem er in den WM-Spielen gegen den Irak und Senegal Vorlagen lieferte. Der Spieler, der für 50 Millionen Euro von Crystal Palace verpflichtet wurde, konnte seinen Wert in kurzer Zeit mehrfach steigern.

Trotz des Interesses von Klubs wie Real Madrid und Paris Saint-Germain haben der Sportdirektor und die Führung von Bayern Olise auf die Liste der unverkäuflichen Spieler gesetzt. Die Münchner wollen alle Türen für einen Transfer schließen, indem sie den nach deutschem Recht maximal zulässigen Fünfjahresvertrag um weitere Jahre ergänzen.

Diese Strategie unterstreicht Bayerns Absicht, in den kommenden Spielzeiten nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League seine Vormachtstellung wiederherzustellen. Der Verbleib eines kreativen Spielers wie Michael Olise im Kader wird dazu beitragen, das Offensivpotenzial des Teams stabil zu halten.

Bayern MünchenReal MadridMichael OliseTransferBundesliga
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fabio Cannavaro über Cristiano Ronaldo: „Er sollte noch einige Jahre spielen“Fabio Cannavaro über Cristiano Ronaldo: „Er sollte noch einige Jahre spielen“Gestern, 23:35Harry Kane und die Mystik: Ein ghanaischer Hexenmeister 'befreit' den englischen KapitänHarry Kane und die Mystik: Ein ghanaischer Hexenmeister 'befreit' den englischen KapitänGestern, 23:17Konflikt zwischen Atletico Madrid und Barcelona: Julian Alvarez Transfer sorgt für AufruhrKonflikt zwischen Atletico Madrid und Barcelona: Julian Alvarez Transfer sorgt für AufruhrGestern, 22:37Hat Barcelona einen Fehler gemacht: Anthony Gordons WM-Leistung scharf kritisiertHat Barcelona einen Fehler gemacht: Anthony Gordons WM-Leistung scharf kritisiertGestern, 22:33Ein Diamant inmitten von Niederlagen — Behruz Karimov verblüfft europäische ExpertenEin Diamant inmitten von Niederlagen — Behruz Karimov verblüfft europäische ExpertenGestern, 22:12Rio Ferdinand antwortet Cristiano Ronaldo Kritikern: „Haltet den Mund!“Rio Ferdinand antwortet Cristiano Ronaldo Kritikern: „Haltet den Mund!“Gestern, 21:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan