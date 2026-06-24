Der Stürmer von England und Bayern München, Harry Kane, konnte im WM-Spiel gegen Ghana unerwartet nicht seine beste Leistung abrufen. Das Scheitern in dieser Begegnung, die mit einem Unentschieden endete, sorgt in der Fußballwelt für Aufsehen, da behauptet wird, dass nicht nur sportliche Faktoren, sondern übernatürliche Kräfte im Spiel waren. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Der bekannte ghanaische Spiritualist Nana Kwaku Bonsam äußerte sich nach dem Spiel und behauptete, er sei der Hauptgrund für die Fehler von Harry Kane und seine Torflaute gewesen. Der Mann, der sich selbst als 'Mittwochs-Dämon' bezeichnet, behauptet, er habe einen speziellen Fluch gegen den englischen Kapitän angewandt, um sein Heimatland zu schützen. Laut Goal.com hat Bonsam erklärt, dass er den Stürmer nach diesem Ergebnis nun 'in Ruhe lassen' werde.

'Ich bin der mächtigste Spiritualist der Welt'

Nach dem Spiel führte Bonsam ein Ritual durch und verkündete, dass er das 'Verbot' für Harry Kane aufgehoben habe. 'Ich bin der mächtigste Spiritualist der Welt. Jetzt lasse ich Harry Kane frei, er kann im nächsten Spiel wieder Tore schießen. Harry, sei mir nicht böse, wir sind Freunde', erklärte der ghanaische Hexenmeister.

Interessanterweise hat Nana Kwaku Bonsam dies nicht nur gesagt, um nach dem Spiel zu prahlen. Er hatte die Medien schon lange vor Spielbeginn gewarnt, dass er daran arbeite, Kane zu 'neutralisieren'. Seinen Angaben zufolge wollte er den Spieler nicht verletzen, sondern lediglich verhindern, dass er gegen Ghana zum Torerfolg kommt.

Auch der berühmte Illusionist Uri Geller versuchte, in diese seltsame Situation einzugreifen. Geller ist dafür bekannt, dass er behauptete, für den verschossenen Elfmeter von Gary McAllister bei der Euro 96 verantwortlich gewesen zu sein. Diesmal versprach er, seinen 'spirituellen Schutzschild' einzusetzen, um Harry Kane vor den 'negativen Schwingungen' des ghanaischen Hexenmeisters zu schützen. Die Ereignisse im Spiel zeigten jedoch, dass Bonsams 'Einfluss' stärker zu sein schien.

Statistik und ein unerwarteter Einbruch

Harry Kane war mit viel Schwung in diese Weltmeisterschaft gestartet. Im ersten Spiel gegen Kroatien, das 4:2 endete, erzielte er einen Doppelpack und zog in der Liste der besten Torschützen der englischen Nationalmannschaft mit Gary Lineker gleich. Doch die Trägheit und die vergebenen Torchancen gegen Ghana überraschten viele Experten.

Auch bei Fußballfans in Usbekistan stoßen solche mystischen Ereignisse immer wieder auf Interesse. Obwohl im modernen Fußball alles von körperlicher Fitness und Taktik abhängt, verbreiten sich bei Turnieren mit afrikanischen Nationalmannschaften häufig Berichte über solche 'Schamanen' und 'Hexenmeister'. Nun beobachten alle Fans, ob Harry Kane in den kommenden Spielen seine gewohnte Treffsicherheit wiedererlangen kann.