Harry Kane und die Mystik: Ein ghanaischer Hexenmeister 'befreit' den englischen Kapitän

·47·Sport
Harry Kane und die Mystik: Ein ghanaischer Hexenmeister 'befreit' den englischen Kapitän

Der Stürmer von England und Bayern München, Harry Kane, konnte im WM-Spiel gegen Ghana unerwartet nicht seine beste Leistung abrufen. Das Scheitern in dieser Begegnung, die mit einem Unentschieden endete, sorgt in der Fußballwelt für Aufsehen, da behauptet wird, dass nicht nur sportliche Faktoren, sondern übernatürliche Kräfte im Spiel waren. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Der bekannte ghanaische Spiritualist Nana Kwaku Bonsam äußerte sich nach dem Spiel und behauptete, er sei der Hauptgrund für die Fehler von Harry Kane und seine Torflaute gewesen. Der Mann, der sich selbst als 'Mittwochs-Dämon' bezeichnet, behauptet, er habe einen speziellen Fluch gegen den englischen Kapitän angewandt, um sein Heimatland zu schützen. Laut Goal.com hat Bonsam erklärt, dass er den Stürmer nach diesem Ergebnis nun 'in Ruhe lassen' werde.

'Ich bin der mächtigste Spiritualist der Welt'

Nach dem Spiel führte Bonsam ein Ritual durch und verkündete, dass er das 'Verbot' für Harry Kane aufgehoben habe. 'Ich bin der mächtigste Spiritualist der Welt. Jetzt lasse ich Harry Kane frei, er kann im nächsten Spiel wieder Tore schießen. Harry, sei mir nicht böse, wir sind Freunde', erklärte der ghanaische Hexenmeister.

Interessanterweise hat Nana Kwaku Bonsam dies nicht nur gesagt, um nach dem Spiel zu prahlen. Er hatte die Medien schon lange vor Spielbeginn gewarnt, dass er daran arbeite, Kane zu 'neutralisieren'. Seinen Angaben zufolge wollte er den Spieler nicht verletzen, sondern lediglich verhindern, dass er gegen Ghana zum Torerfolg kommt.

Auch der berühmte Illusionist Uri Geller versuchte, in diese seltsame Situation einzugreifen. Geller ist dafür bekannt, dass er behauptete, für den verschossenen Elfmeter von Gary McAllister bei der Euro 96 verantwortlich gewesen zu sein. Diesmal versprach er, seinen 'spirituellen Schutzschild' einzusetzen, um Harry Kane vor den 'negativen Schwingungen' des ghanaischen Hexenmeisters zu schützen. Die Ereignisse im Spiel zeigten jedoch, dass Bonsams 'Einfluss' stärker zu sein schien.

Statistik und ein unerwarteter Einbruch

Harry Kane war mit viel Schwung in diese Weltmeisterschaft gestartet. Im ersten Spiel gegen Kroatien, das 4:2 endete, erzielte er einen Doppelpack und zog in der Liste der besten Torschützen der englischen Nationalmannschaft mit Gary Lineker gleich. Doch die Trägheit und die vergebenen Torchancen gegen Ghana überraschten viele Experten.

Auch bei Fußballfans in Usbekistan stoßen solche mystischen Ereignisse immer wieder auf Interesse. Obwohl im modernen Fußball alles von körperlicher Fitness und Taktik abhängt, verbreiten sich bei Turnieren mit afrikanischen Nationalmannschaften häufig Berichte über solche 'Schamanen' und 'Hexenmeister'. Nun beobachten alle Fans, ob Harry Kane in den kommenden Spielen seine gewohnte Treffsicherheit wiedererlangen kann.

Harry KaneEnglandGhanaWeltmeisterschaftFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cristiano Ronaldo stellt historischen WM-Rekord auf: Bruno Fernandes reagiertCristiano Ronaldo stellt historischen WM-Rekord auf: Bruno Fernandes reagiertGestern, 23:57Fabio Cannavaro über Cristiano Ronaldo: „Er sollte noch einige Jahre spielen“Fabio Cannavaro über Cristiano Ronaldo: „Er sollte noch einige Jahre spielen“Gestern, 23:35Bayern München bereitet neuen Vertrag für Michael Olise vor: Absage an Real MadridBayern München bereitet neuen Vertrag für Michael Olise vor: Absage an Real MadridGestern, 23:16Konflikt zwischen Atletico Madrid und Barcelona: Julian Alvarez Transfer sorgt für AufruhrKonflikt zwischen Atletico Madrid und Barcelona: Julian Alvarez Transfer sorgt für AufruhrGestern, 22:37Hat Barcelona einen Fehler gemacht: Anthony Gordons WM-Leistung scharf kritisiertHat Barcelona einen Fehler gemacht: Anthony Gordons WM-Leistung scharf kritisiertGestern, 22:33Ein Diamant inmitten von Niederlagen — Behruz Karimov verblüfft europäische ExpertenEin Diamant inmitten von Niederlagen — Behruz Karimov verblüfft europäische ExpertenGestern, 22:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan