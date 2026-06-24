Nach dem torlosen Unentschieden der englischen Nationalmannschaft gegen Ghana in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft ist der Flügelstürmer Anthony Gordon ins Visier der Öffentlichkeit und der Experten geraten. Das 0:0-Ergebnis unter Thomas Tuchel hat nicht nur die Fans, sondern auch Fachleute dazu veranlasst, Gordons spektakulären Transfer zum FC Barcelona infrage zu stellen. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Gordon, der in der Startelf stand, war 65 Minuten auf dem Platz, zeigte sich jedoch völlig unfähig, die gegnerische Defensive zu durchbrechen. Laut Goal.com bewertete der talkSPORT-Experte Jamie O'Hara die Leistung des Spielers sehr schlecht. Seiner Meinung nach hätte Marcus Rashford anstelle von Gordon von Beginn an spielen müssen.

"Gordon hat sehr schlecht gespielt. Egal was man sagt, er agierte weit unter seinem Niveau. Marcus Rashford ist wesentlich stärker und konnte nach seinem Einwechseln in nur 10 Minuten drei gefährliche Situationen kreieren. Gordon hingegen konnte gegen die kompakte Defensive nichts ausrichten", betonte O'Hara.

Ein profitables Geschäft für Newcastle United?

Unter Experten wird nicht nur über die Leistung des Spielers, sondern auch über seine Ablösesumme diskutiert. Berichten zufolge zahlte Barcelona im vergangenen Mai 70 Millionen Pfund an Newcastle United für Anthony Gordon. Heutzutage mehren sich die Stimmen, dass diese Summe nicht gerechtfertigt ist.

Der ehemalige Fußballspieler Gabby Agbonlahor ist der Meinung, dass Newcastle die größte Seite in diesem Transfer war. "Wäre ich im Management von Barcelona, würde ich prüfen, ob die Tinte auf dem Vertrag überhaupt schon trocken ist. 70 Millionen Pfund sind zu viel für Gordon. Es wäre nicht überraschend, wenn Newcastle jetzt über diesen Deal lacht", sagte Agbonlahor.

Der Experte fügte hinzu, dass Gordon bereits in der letzten Saison keine konstanten Leistungen bringen konnte. Im Spiel gegen Ghana gelang es ihm nicht, gegen den schnellen Verteidiger unerwartete Spielzüge oder Dribblings einzusetzen. Thomas Tuchel wurde von den Kameras mehrfach dabei gefilmt, wie er seinen Unmut über die Trägheit auf dem Flügel zeigte.

Nun machen sich die Fans und die Führung von Barcelona Sorgen um die Zukunft des Spielers in der spanischen Liga. Sollte Gordon sich in den nächsten Spielen nicht beweisen können, könnte die Investition der Katalanen als einer der erfolglosesten Schachzüge auf dem Transfermarkt gewertet werden. Es wird erwartet, dass Thomas Tuchel in den kommenden Partien ernsthafte Rotationen in der Offensive vornehmen wird.