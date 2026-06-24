Xiaomi stellt kompakte Mijia Portable Coffee Machine für Kaffee unterwegs vor

Xiaomi hat eine Überraschung für Kaffeeliebhaber enthüllt: die tragbare Kaffeemaschine Mijia Portable Coffee Machine. Dieses Gerät ermöglicht es, das Lieblingsgetränk nicht nur zu Hause, sondern auch im Auto, in der Natur oder auf langen Reisen zu genießen. Die Kombination aus kompaktem Design und High-Tech-Funktionen hebt es auf dem modernen Gadget-Markt hervor. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist die neue Kaffeemaschine 24,5 cm hoch und wiegt nur 1,05 kg. Diese Abmessungen machen es sehr bequem, sie in einem normalen Rucksack oder einer Tasche zu tragen. Der wichtigste technische Vorteil des Geräts ist seine leistungsstarke Pumpe, die einen Druck von 20 bar erzeugen kann, was eine Qualität auf dem Niveau professioneller Kaffeemaschinen garantiert.

Eine Mischung aus Qualität und Geschwindigkeit

Die Mijia Portable Coffee Machine ist vielseitig einsetzbar und funktioniert sowohl mit gemahlenem Kaffee als auch mit speziellen Kaffeekapseln. Die Zubereitung einer Portion dauert nur 45 Sekunden, was ideal für Nutzer ist, die ihre Zeit schätzen. Zudem kann das Gerät sowohl heiße als auch kalte Getränke zubereiten.

Bei der Zubereitung von kaltem Kaffee muss das Wasser nicht vorgeheizt werden, was die Zubereitungszeit weiter verkürzt. Der interne Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 140 ml, was für eine volle Tasse Kaffee ausreicht. Die Konstruktion ist leicht zerlegbar, was die Reinigung erheblich erleichtert.

Autonomie und Aufladen

Der autonome Betrieb des Geräts wird durch drei Akkuzellen mit jeweils 2500 mAh Kapazität gewährleistet. Es unterstützt das Aufladen mit bis zu 45 W über einen modernen USB-C-Anschluss. Es wird berichtet, dass das Aufladen der Kaffeemaschine von 20 % auf 80 % etwa 30 Minuten dauert, während eine vollständige Ladung 80 Minuten in Anspruch nimmt.

Unter Berücksichtigung der Reisebedingungen haben die Ingenieure von Xiaomi ermöglicht, das Gerät auch über eine Power Bank aufzuladen. Die Kaffeemaschine ist zudem nach dem IP55-Standard gegen Wasser und Staub geschützt, was einen sicheren Einsatz im Freien oder bei hoher Luftfeuchtigkeit ermöglicht.

Das neue Produkt wird voraussichtlich ab dem 25. Juni auf dem chinesischen Markt erhältlich sein. Mit anfänglichen Rabatten liegt der Preis bei etwa 85 Dollar (594 Yuan). Die Auslieferung an die ersten Käufer ist für den 2. Juli geplant. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Gadget bald über inoffizielle Anbieter und Online-Shops auch auf den usbekischen Markt gelangt.