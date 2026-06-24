Hat Selenskyjs Ultimatum funktioniert? Retransmitter in Belarus abgeschaltet

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Hat Selenskyjs Ultimatum funktioniert? Retransmitter in Belarus abgeschaltet

Am 22. Juni stellten spezielle Retransmitter (Signalverstärkerstationen) auf belarussischem Gebiet an der Grenze zur Ukraine, die russische Drohnen auf Ziele in der Ukraine leiteten, plötzlich ihren Betrieb ein. Dies gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit Journalisten bekannt.

Vor einigen Tagen war von Kiew eine sehr ernsthafte Warnung ausgegangen. Wie haben sich die Ereignisse entwickelt? Wir betrachten die Chronologie im Folgenden:

Strenges Ultimatum

19. Juni 2026

Wolodymyr Selenskyj stellte dem belarussischen Führer Alexander Lukaschenko ein offizielles Ultimatum. Darin wurde eine Frist von einer Woche gesetzt, um die russischen Militär-Retransmitter in zwei an die Ukraine grenzenden Gebieten von Belarus zu entfernen. Falls die Forderung nicht erfüllt würde, warnte die Ukraine vor Gegenmaßnahmen.

Abschaltung der Stationen

22. Juni 2026

Noch vor Ablauf der Frist verschwanden unerwartet die Signale aller Retransmitter an der Grenze, und sie stellten den Betrieb ein.

Demontiert oder einfach ausgeschaltet?

Es ist derzeit ungeklärt, ob diese Geräte vollständig zerstört oder lediglich vom Netz getrennt wurden. Laut Wolodymyr Selenskyj beobachtet der ukrainische Geheimdienst die Situation sehr genau und erhält tägliche Berichte.

«Ob sie demontiert wurden oder nicht, weiß ich derzeit nicht. Aber wir arbeiten daran, und ich beobachte die Situation sehr genau. Tatsache ist, dass die Retransmitter heute nicht funktionieren», sagte das ukrainische Staatsoberhaupt.

«Helfen Sie Moskau nicht, sich an den Druck anzupassen!»

Selenskyj betonte, dass es nicht nur um die Drohnenleitstationen gehe. Auf belarussischem Gebiet gebe es immer noch mehrere Großunternehmen, die die russische militärische Aggression und deren Industrie massiv unterstützen.

Aus Sicht der Ukraine ermöglichen solche versteckten Ketten und Unternehmen Moskau, sich an internationale Sanktionen und politischen Druck anzupassen. Dies verzögere den in der Region ersehnten Frieden weiter.

Wie dem auch sei, die Abschaltung gefährlicher Geräte nahe der ukrainischen Grenze war eines der ersten spürbaren Ergebnisse der entschlossenen Position Kiews. Wir werden weiter beobachten, wie sich die Situation entwickelt.

Wolodymyr SelenskyjUkraineBelarusRusslandAlexander Lukaschenka
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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