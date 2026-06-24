Leben einer Frau verändert, die 40 Jahre lang nur Kartoffeln aß

·4·Welt
Leben einer Frau verändert, die 40 Jahre lang nur Kartoffeln aß

Die 42-jährige Britin Rachel Hall lebte 40 Jahre lang fast ausschließlich von Kartoffeln. Sie berichtet, dass sie sofort einen Würgereiz verspürte, sobald sie Obst oder Gemüse in die Nähe ihres Mundes brachte, und das Schlucken neuer Lebensmittel fast unmöglich war.

Die tägliche Ernährung der Frau bestand hauptsächlich aus Pommes Frites, gebackenen Kartoffeln, Kartoffelbrei und gelegentlich Hähnchenfleisch. Selbst an Geburtstagen und zu Weihnachten gab es auf ihrem Tisch Kartoffelbrei.

Eine Frau isst mit einem Baby, während Bratkartoffeln in Öl gebraten werden.

Rachel sagt, dass dieser Zustand bereits in ihrer Kindheit begann. Ihren Worten zufolge konnte sie viele Produkte nicht vertragen, sobald sie mit fester Nahrung begann. Sie liebte es, Kuchen anzusehen, aber allein der Gedanke an das Essen verursachte Übelkeit.

Vor einigen Monaten, nachdem Ärzte bei ihr einen hohen Cholesterinspiegel festgestellt hatten, beschloss die Frau, das Problem anzugehen. Sie wandte sich an einen Spezialisten und erhielt die Diagnose ARFID — eine Essstörung durch Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme.

Anschließend unterzog sie sich acht Sitzungen Hypnotherapie. Nach der Behandlung begann Rachel zum ersten Mal, bedenkenlos Obst, Gemüse und verschiedene andere Speisen zu essen.

Leben einer Frau verändert, die 40 Jahre lang nur Kartoffeln aß

"Jetzt liebe ich Bananen und Erdbeeren. Vor kurzem habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Ei-Sandwich probiert, und es war sehr lecker. Ich fühle mich jetzt viel besser, ernähre mich gesund und habe mehr Energie", sagte sie.

Die Frau betonte, dass sie sich jahrelang auf Produkte beschränkt hatte, die sie als „sicher“ ansah. Nun genießt sie es, Gerichte mit verschiedenen Farben und neuen Geschmacksrichtungen auszuprobieren.

Rachel HallGroßbritannien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

In Pakistan von Ehemann 12 Jahre lang zu Hause gefangengehaltene Frau befreitIn Pakistan von Ehemann 12 Jahre lang zu Hause gefangengehaltene Frau befreitHeute, 23:00Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durchNiederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durchHeute, 22:48Katze, die für männlich gehalten wurde, bringt Junge zur WeltKatze, die für männlich gehalten wurde, bringt Junge zur WeltHeute, 22:33Die unerwartete Güte des Elefanten: Rettung eines RehsDie unerwartete Güte des Elefanten: Rettung eines RehsHeute, 22:21Ladenschlägerei in Spanien: Streit wegen Flagge (Video)Ladenschlägerei in Spanien: Streit wegen Flagge (Video)Heute, 22:16Hat Selenskyjs Ultimatum funktioniert? Retransmitter in Belarus abgeschaltetHat Selenskyjs Ultimatum funktioniert? Retransmitter in Belarus abgeschaltetHeute, 22:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Krähen „treten in den Job“: Straßenreinigung gegen Belohnung
Krähen „treten in den Job“: Straßenreinigung gegen Belohnung