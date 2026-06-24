Katze, die für männlich gehalten wurde, bringt Junge zur Welt

Eine in Izmir lebende Frau namens Aylin machte eine unerwartete Erfahrung mit ihrer Katze Jengo. Ein Jahr lang hielt sie ihre Katze für männlich, doch plötzlich brachte sie Kätzchen zur Welt.

Die überraschte Frau wandte sich sofort an einen Tierarzt. Untersuchungen ergaben, dass Jengo mit einem sehr seltenen angeborenen Zustand geboren wurde — Hermaphroditismus.

Experten betonen, dass dieser Zustand extrem selten ist und in etwa einem von 6 Millionen Fällen vorkommt.

Interessanterweise wurde derselbe Zustand bei einem von Jengos Kätzchen beobachtet. Auch dieses wurde zwigeschlechtlich geboren.

Dieser Vorfall sorgte in den sozialen Netzwerken für hitzige Diskussionen und hinterließ viele Menschen staunend.