Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, teilte seine Gedanken nach dem Spiel gegen Portugal im Rahmen der Weltmeisterschaft mit. Der italienische Spezialist lobte die Leistung des gegnerischen Kapitäns Cristiano Ronaldo und forderte den legendären Stürmer auf, seine Karriere nicht zu beenden. In diesem Spiel gewann Portugal mit 5:0 und versetzte Usbekistans Träumen vom Weiterkommen einen schweren Schlag. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit O Jogo gab Cannavaro zu, dass seine Spieler von Beginn an unter großem Druck standen. Zwei Gegentore in den ersten Minuten durchkreuzten die Pläne der usbekischen Nationalmannschaft. Obwohl es im Laufe des Spiels Versuche gab, die Situation zu stabilieren, und sogar ein Tor nicht anerkannt wurde, setzte sich die hohe Klasse Portugals durch.

Ronaldo ist ein „kluger“ Raubtier im Strafraum

Cannavaro betonte, dass er seine Spieler vor dem Spiel gewarnt hatte, vorsichtig mit Ronaldo zu sein. „Ich sagte meinen Spielern, dass es vorbei wäre, wenn wir Cristiano Ronaldo auch nur einen Zentimeter Platz lassen. Genau das ist passiert, und er erzielte zwei Tore. Die portugiesischen Spieler spielen genau für ihn, und in seinem jetzigen Alter agiert er im Strafraum sehr intelligent“, fügte der Trainer hinzu.

Laut Goal.com stellte Cristiano Ronaldo durch die in diesem Spiel erzielten Tore ein historisches Ergebnis auf. Er wurde zum ersten männlichen Fußballer, der in sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Zudem steigerte er seine Trefferquote im Turnier auf 10 und überholte damit den Rekord des besten Torschützen in der Geschichte Portugals, Eusebio. Diese Erfolge waren eine angemessene Antwort auf die Kritik an Ronaldo in den letzten Wochen.

Nach dem Spiel gab Fabio Cannavaro bekannt, dass er auf dem Platz mit dem 41-jährigen Star gesprochen habe. Der ehemalige italienische Verteidiger verbarg nicht sein Erstaunen über Ronaldos körperliche Verfassung. „Er ist in die Fußballgeschichte eingegangen, er wird ewig bleiben, aber trotz allem spielt er weiterhin mit einer solchen Leidenschaft. Ich habe ihm gesagt, dass er noch einige Jahre spielen und den Fußball genießen soll“, so Cannavaro.

Nach dem Spiel postete Cristiano Ronaldo auf seiner Instagram-Seite „Wir sind hier“ und erinnerte die Welt daran, dass er immer noch auf einem hohen Niveau agiert. Für die usbekische Nationalmannschaft erschwerte diese Niederlage die Situation in der Gruppe, doch das Spiel gegen Weltstars ist zweifellos eine große Erfahrung für das Team.